Süper Lige 22. takım alınmayacak

TFF, "Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir" açıklamasında bulundu.

Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, Fatih Karagümrük takımı oldu. Play off finalinde kaybeden Adana Demirspor’un da Süper Lig’e çıkmasıyla ilgili iddialar son buldu. NTV

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