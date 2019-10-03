"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Temsilcilerimiz galibiyete odaklandı: UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

03 Ekim 2019, Perşembe 11:57
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftasında 24 karşılaşma oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.

 

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

 

İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)

19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya)

19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)

19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya)

19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)

19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)

22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)

22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)

22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

AA

Etiketler: uefa
Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail güçlerinin gece baskınları artarak devam ediyor

    Uluslararası gazetecilerden 'Kaşıkçı davası' açıklaması

    Temsilcilerimiz galibiyete odaklandı: UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

    Adana'daki terör saldırısına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı

    Max Kruse TMOK tarafından Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi

    Akdeniz'de deprem

    Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapıyor musunuz?

    Bağdat’ta ikinci bir emre kadar geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı

    Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık para cezası

    TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı

    Âcil demokrasi, âcil adalet

    Ölme üzerine bir inceleme
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Keşmir yanıyor

    Bağdat'taki gösterilerde tansiyon yükseliyor: Ölü sayısı 4'e çıktı!

    'Fırat'ın doğusu'na ilişkin bir açıklama da Rusya'dan

    Motorine 14 kuruş indirim: 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

    Patates krizi mi?

    Çiftçi bunaldı

    Yeni sistem Meclis’i zayıflattı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    CB’ndan ikrar: “Adalette geri kaldık”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İkazlara kulak verilsin
    Genel

    Ölme üzerine bir inceleme
    Ahmet BATTAL

    Demokrat akademisyenler de…
    Abdil YILDIRIM

    Namaz kılmayan hain midir?
    Genel

    Âcil demokrasi, âcil adalet
    Cevher İLHAN

    “Meclis raporu”nun yok olması
    Süleyman KÖSMENE

    Açlıktan ölmek var mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.