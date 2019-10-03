Temsilcilerimiz galibiyete odaklandı: UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftasında 24 karşılaşma oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları 3 Ekim Perşembe günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak. Trabzonspor ise C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek. Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: 17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) 19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) 19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) 19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) 19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) 19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) 19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika) 19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) 19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya) 19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere) 19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya) 19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere) 22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan) 22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) 22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre) 22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya) 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya) 22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda) 22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya) 22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa) 22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika) 22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya) AA

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