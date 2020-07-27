Terim, Falcao transferi konusunda hesap versin

GALATASARAY DİVAN KURULU ÜYELERİ, YILDA 5,5 MİLYON AVROYA TRANSFER EDİLEN KOLOMBİYALI YILDIZ RADAMEL FALCAO’NUN SÜREKLİ SAKAT OLMASINI ELEŞTİREREK, “BAŞTA FATİH TERİM OLMAK ÜZERE YAPILAN YANLIŞLARIN HESABINI HERKES VERMELİ” ŞEKLİNDE KONUŞTULAR.

Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak düzenlendi.

Toplantıyı yönetim kurulu adına başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın takip ettiği bildirildi. Eleştirilerini cevaplayan kulüp başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs salgınının kulüplerin gelirlerini sıfırladığını söyledi.

Günay, "Kovid-19 tüm kulüplerin gelirlerini sıfıra indirdi. Bunların hiçbirini umutsuzluk olarak görmedik. Galatasaray'ın en az zararla ya da hiç zarar görmeden yoluna devam etmesi için her alanda her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu. Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi Nedret Yayla, Galatasaray'daki maaşı ve sakatlıklarıyla tartışılan Radamel Falcao'yu eleştirdi. Yayla, Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "Bu sezon çok önemli transferler yaptık. Önemli derken parasal anlamda önemli. Kendilerinin çok da önemli olmadığı ortaya çıktı. Mesela Falcao transferi. Tam bir skandal. 5,5 milyon avro para ödüyoruz. Bu arkadaşımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemedi, ligde de giyemiyor. Bu futbolcuyu kimin transfer ettiğini sormamız lazım. Maalesef camiamızda hesap verme alışkanlığı yok." diye konuştu. Yayla, Fatih Terim ile ilgili ise, "Hesap sorma ve verme işi kulübümüzde yerleşmezse yapılan yanlışlar yapanın yanına kar kalıyor. Sevgili teknik direktörümüz Fatih Terim başta olmak üzere, yapılan yanlışların hesabının verilmesi gerekiyor. Pek çok futbolcu alındı. Daha ilk yarıda devre arası işaret edildi ve bunların çoğunun gönderileceği söylendi. Bunları kim alıyor? Futboldaki transfer sorununu çözemezsek ne yaparsak yapalım kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil. Büyük bir delik var. Bu futbolcular bekleneni veremezse kara deliği kapatmamız mümkün değil. Başta Fatih Terim hocamız olmak üzere herkesin yaptığı yanlışları görmesini ve bu konuda bir hesap vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.