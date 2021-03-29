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29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

TFF'den yeni açıklama: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

29 Mart 2021, Pazartesi 18:20
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın İstanbul'da Letonya ile oynanacak müsabakaya seyirci alınmasının uygun bulunmadığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Sağlık Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ile ilgili son gelişmeleri ile ilgili yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyondan dün yapılan açıklamada müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı.

AA

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