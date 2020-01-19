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Trabzonspor 3 puana 6 golle ulaştı

19 Ocak 2020, Pazar 22:00
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk lig maçına çıkan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 5-0

88. dakikada Trabzonspor, farkı 6'ya çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

AA

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