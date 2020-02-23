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23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Trabzonspor, Alexander Sörloth ile gülüyor

23 Şubat 2020, Pazar 14:23
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Alexander Sörloth, attığı gollerle takımına zirve yarışında katkı sağlamaya devam ediyor.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde bir maçı eksik olan Trabzonspor'un 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı.

Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

Sörloth; sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise şu ana kadar Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 35'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

Kariyerinin en golcü dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Cardozo'yu geçti

Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle Oscar Cardozo'yu geçerek Trabzonspor kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

Norveçli futbolcu, 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Oscar Cardozo'yu geçmesinin ardından gözünü 1995-1996 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'nin başarısına çevirdi.

Sörloth, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.

Üç büyükleri boş geçmedi

Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek 5 gol kaydetti.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda siyah-beyazlılara karşı 2-2 biten karşılaşmada da 2 gol attı.

Bonservis sorunu yok

Trabzonspor'un, Crystal Palace Kulübü ile yaptığı kiralık sözleşmesinde, Norveçli oyuncuyu performansına göre zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

İki sezonluğuna kiralanan Sörloth'un sözleşmesinde, "2020-2021 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon avro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak" maddesi yer alıyor.

Karadeniz ekibi, bonservisini alması durumunda oyuncunun sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak.

AA

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