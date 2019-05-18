Trabzonspor üçüncülük için ümitlendi

Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor, rakibiyle puan farkını 2'ye indirerek üçüncülük fırsatını son haftaya taşıdı.

Ligde son 11 maçta 8. galibiyetini alan ve 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak puan serisini sürdüren bordo-mavili takım, puanını 60'a yükseltti.

Haftaya dördüncü sırada giren Karadeniz ekibi, 62 puanda kalan üçüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Trabzon deplasmanından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ın ise matematiksel olarak ilk 2 imkanı kalmadı.

Karaman, 7 sezon sonra ilki başardı

Trabzonspor, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman ile yaşadı.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0 ve 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1 yendikten sonra bu akşam da Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 7 sezon sonra ilki gerçekleştirdi.

Karaman, Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren isim oldu.

Amiri, cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da kart gören Vahid Amiri, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında takımda yer alamayacak.

Novak, golcü savunmacı

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu Filip Novak gollerine devam etti.

Bordo-mavili takımın sol beki, Beşiktaş karşısında fileleri havalandırarak ligde 5. golüne ulaştı.

Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından taraftarlarla galibiyeti kutladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Bugünlere gelmemizde aslan payını oyunculara veriyorum

Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bugünlere gelmelerinde aslan payını oyuncularına verdiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezona bazı bölgelerde oyuncu eksiklikleri ile başladıklarını belirterek, "Şükürler olsun aramıza sonradan da olsa katılan oyuncularımız oldu. Devre arasında kulübün yaşadığı zorluklar oldu, transfer yasağı da içerisinde. Şükürler olsun diyerek bugünlere geldik." dedi.

"Bugünlere gelmemizde aslan payını oyunculara veriyorum." diyen Karaman, şöyle devam etti:

"Kulüp içinde yaşanan zor duruma, imkansızlıklara mazeret üretmediler, onlar da bizim fırsatımız diyerek fırsata dönüştürdüler. Antrenmanda en ufak olay olmadan sevgi, saygı, çalışma disiplinleri oldu. Müsabaka ortamına çıktığında da camiasını, formasını helaliyle, alın teriyle ıslatıp yeteneği doğrultusunda hatta bazen olmayan özelliklerin de üzerinde kendilerini geliştirerek bizleri bugünlere getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekçi eleştirilere bakıldığında kanat oyuncularından orta saha, hücum oyuncusundan savunmada top kesecek oyuncu durumuna getirdiğiniz anda birçok olumsuzluğa, zorluğa rağmen mazeret üretmeden çıktılar, temsil noktasında ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Onlara mübarek günde iyi veda oldu diye düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum."

Karaman, takımın geleceğine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Geleceğin ne göstereceğini konuşmak çok zor. Oyuncularımıza Avrupa'nın güçlü takımları tarafından izlenip transfer tekliflerinde bulunulması iyi sezon geçirdikleri, gelecek adına en iyi şekilde ülkemizi temsil etme noktasında değerlendirilebilir. Trabzonspor'un gelecek hedefi varsa eksik bölgeleri tamamlayarak ve mevcut kadroyu olabildiğince koruyarak, daha da rekabetçi ortam oluşturarak sevgi ve saygı ortamı içinde geleceğe en iyi şekilde odaklanması gerekir. Şu an için ben dahi konuşamıyorum. Bekleyip görmek lazım. Önümüzde Rize maçı var. O maçtan sonra gelişmelerden haberdar olursunuz. Trabzonspor, kendi geleceğini planlayacak yetenekte, donanımda başkan ve yönetime sahip. Trabzonspor kendi menfaatleri, maddi gücü doğrultusunda, gelecek planlaması doğrultusunda en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum."

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Birinciliği düşünen Beşiktaş için üçüncülük mutluluk verici değil

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık, kabul etmek gerekir. Birinciliği düşünen Beşiktaş için üçüncülük mutluluk verici değil." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında hem oyun hem de sonuç olarak beklediklerini bulamadıklarını belirtti.

Güneş, bir basın mensubunun şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmadığı, oyuncularda da hırs ve bu maçın öneminin farkındalığını görmediklerine yönelik sorusuna ilişkin, şunları söyledi:

"Oyun ve sonuçta beklentinin altında kalınca tabii bunun coşkuya yansıması var ama beklenti azaldıkça o istek de sahada olumsuz oluyor. Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık, kabul etmek gerekir. Birinciliği düşünen Beşiktaş için üçüncülük mutluluk verici değil. Beşinci, dördüncü olan takım için üçüncülük iyidir. Üçüncü için ikincilik, ikinci olan için de birincilik iyidir. Bugün oyuna başladığımızda kazanırsak yüzde yüz ikinci oluruz anlayışı yoktu sahada. İlk bölümde beklentimiz oyun olarak çok geride kaldı. İster Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız, ister şampiyonluk şansı ya da bulunduğun yeri korumak için olsun futbol adına doğruları olmayan maçtı. Bunun hiçbir mazereti olmaz. Oyuncu olarak, takım olarak ne savunma ne hücum yaptık."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Görmeyi özlediğimiz bir Trabzonspor

Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımının oyunundan inanılmaz keyif aldığını, sahada görmeyi özledikleri bir Trabzonspor'un olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımını kutlayarak, "Direkten dönen topu unutmayalım, 28 oldu. Skordan önce oynanan oyundan inanılmaz keyif aldım. Görmeyi özlediğimiz bir Trabzonspor. 2010'dan sonra oynanan oyundan keyif alan, sahanın her yerinde basan bir Trabzonspor vardı. Çok da pozisyon yakaladık. Direkten dönen, kaleyi yalayarak giden şutlar... Takım halinde çok iyiydik. Ben böyle bir kapanış bekliyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki yılın temelini attıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu temel atma törenini kaçırmayalım, demiştim. Çok güzel bir futbol oldu. Matematiksel olarak üçüncülük için her şey bitmiş değil. Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı var. Bizim de Rize maçı var." diye konuştu.

"Abdülkadir ve Yusuf'la ilgili karar yok"

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımdaki geleceğiyle ilgili Ağaoğlu, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf'la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Bu oyuncular için gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Rodallega ile de görüşmeler sürüyor. Camiamız için en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, taraftara da destek ve sabırları için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Evimizdeki son maçı kazandığımız için hocamızı, oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Oyuncularımızın alınlarından öpüyorum. Takım oyununun nasıl oynandığının en güzel örneklerini verdiler. Bugün gelmiş olduğumuz noktayı hiç kimse beklemiyordu. Ancak biz 'Şartlar ne olursa olsun bu takım zirve mücadelesi verecek.' demiştik. Herkesi kutluyorum. İyi bir kapanış yaptılar. Taraftarımız da iyi destek verdi. Bundan sonra UEFA savaşımız var. Oyuncularımızın birikmiş ödemelerini verme savaşını başlatacağız. UEFA'da disiplin kuruluna sevk edildik ama doğrudan ceza istemiyle değil. Orada 3 önemli tavsiye maddesi var. Bankalar Birliği ile yeniden yapılanmayı imzaladığımız ve yürürlüğe konulduğu takdirde bunların ilk 2 maddesi bizim açımızdan sorunsuz. Futbolcularımızın 6 aya varan birikmiş alacakları var. Sahada 90 dakika savaş var, bizde bitmiyor."