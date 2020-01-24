Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Eşleşmeler Çeyrek final: Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Yarı final: Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor/GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor/Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı ise 21 Mayıs'ta oynanacak. AA

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