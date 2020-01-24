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24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

24 Ocak 2020, Cuma 16:13
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Eşleşmeler

Çeyrek final:

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Yarı final:

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor/GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor/Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. 

Kupanın final maçı ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

AA

Etiketler: Türkiye Kupası, eşleşme
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