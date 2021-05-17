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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Türkiye Kupası sahibini bekliyor

17 Mayıs 2021, Pazartesi 12:06
Bu sezon 59. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

Notlar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 15 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

15 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 58 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

23 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 58 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

AA

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