Türkiye-Letonya maçına sınırlı sayıda seyirci alınacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi. Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı. AA

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