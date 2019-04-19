Volkan Demirel'den derbi açıklaması

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, "Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Galatasaray derbisinde beraberliğe sevinmediklerini, Kadıköy'de uzun süren yenilmeme geleneğini sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Volkan Demirel, basında yer alan ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a dayandırılarak kendisinin Şaş'a küfrettiği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu konuyla alakalı gündemi meşgul ettiği için özür dileyen tecrübeli kaleci, "Olayın üzerinden beş gün geçmiş, hala bu konular konuşuluyorsa demek ki anlayamadıkları, kavrayamadıkları bazı şeyler var. Ben tamamen bunun burada alınmış skorla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sahada 9 kişiyken bize atılan bir gol var, daha sonra biz 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız bir gol var. Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bizi mutlu eden taraf bu, hiçbir şekilde beraberliğe falan sevindiğimiz yok ama bir geçmiş var ve bu devam ettiği için seviniyoruz." diye konuştu.