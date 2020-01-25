"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması ertelendi

25 Ocak 2020, Cumartesi 17:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle maçın ertelendiği belirtilerek, Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği bildirildi. 

Deprem sonrası çalışmaları ile ilgili bilgilerin de verildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TFF olarak, depremin ilk anından itibaren tüm birimlerimizle harekete geçilmiş ve ivedilikle kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bölgedeki futbol faaliyetlerinin mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Bölge Müdürlükleri yetkilileri tarafından bölgedeki tüm kulüplerin temsilcileri ile tek tek temaslar kurulmuş, kulüplerimizden bilgi alınmış ve herhangi bir zarar veya kayıp olmadığı federasyonumuza bildirilmiştir.

Değerlendirmeler kapsamında; ilk olarak Elazığ ilimizin iki takımı olan Elazığ Belediyespor'un iç sahadaki Payasspor maçı, Elazığspor'un da deplasmandaki Tuzlaspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine; Malatya ve Elazığ'da oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve yerel amatör maçlar da ASKF tarafından ileri bir tarihe alınmıştır. 

Yine Malatya ilimizde de can kaybı yaşanması nedeniyle federasyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının da ileri bir tarihte oynatılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 25-26 ve 27 Ocak tarihlerindeki tüm lig müsabakalarında vefat eden vatandaşlarımız için saygı duruşu yapılması kararı alınmış ve isteyen kulüplerimizin siyah kol bandı takması için izin verilmiştir.

Ülkemizde büyük üzüntüye yol açan depremle ilgili tüm gelişmeler yakından takip edilmekte ve bu acı günlerde büyük bir dayanışma ve kenetlenme içerisinde her türlü çalışmalar devam etmektedir.

Bu vesileyle; milletimizin yanında olduğumuzu belirtir, bir kez daha Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye seferber

    Daha büyüğüne hazır olalım

    Komşuluk yerine AVM’ler tercih ediliyor

    Allah tekrarından ve beterinden korusun

    24 saat sonra kurtarıldı

    Elazığ’dan sonra Kanal için de uyardı

    AFAD'dan deprem bölgesine ilişkin yeni açıklamalar

    Fenerbahçe'den kritik 3 puan

    19 saat sonra sevindiren haber

    Sivrice'de bir sarsıntı daha

    Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi ertelendi

    Çin virüsü Avrupa’ya da sıçradı

    'Adımlarımızı süratle atacağız'

    Müslümanlara ayrımcılık yapan havayolu şirketi cezalandırıldı

    'Geçen yıl yapılan kamu binaları bile hasarlı'

    Enkaz altındayken görevlilerle konuşan kadın kurtarıldı

    Malatya Valiliği'nden deprem açıklaması

    Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    Abdullah Gül'den deprem açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan bugüne
    Risale-i Nur'dan

    “Yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır”
    Mehmet KARA

    Erken seçim olur mu?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bu dâvâ için yargılanmak şereftir
    Genel

    Daha büyüğüne hazır olalım
    Ahmet BATTAL

    Suçu ve suçluyu övme suçu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazırlıksız yakalanmak
    Genel

    Türkiye seferber
    Halil KARTAL

    “Enzelna” tabiriyle Risale-i Nur’a işaret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.