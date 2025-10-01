Çok gecikmiş bu yazının, on beş sene önce tasarlandığını söylememizin bir manası olur mu?

Demokrasi arayışındaki muhalefetin, büyük partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığına İhsanoğlu’yu seçtiği günlerde, çevremdekiler erken demişlerdi… Zamanın süratini ihsas eden o yazıya, elbette bu günün elbiselerini giydireceğiz.

Merhum Demirel’in; neden Sosyal Demokratlarla koalisyon kurduğunu hâlâ anlayamamış münekkitler için değil, makalemiz… Deccaliyetin hipnotik propagandalarıyla 12 Eylül uykusundan uyanamadıklarından; AKP’nin ANAP’ın devamı olduğunu göremeyenler de bu yazıyı anlayamazlar. Hatta doğru demokrasinin manasını kaynaklarından okuyamamışlara da nahoş gelecektir… Herşeye rağmen dünya efkârının, demokrasi hırsızlarını kovalamaya başladığı zamanımızda, Türkiye’miz için lüzumlu olan “Demokrasi İttifakını,” zaman zaman yazmaya gayret edeceğiz.

İstibdada karşı demokrasi için harekete geçen ittifakı, ittihad manasında anlayanları bilgilendirirken, bilgi eksikliğinden doğan tenkitlere hazımlı olmak, demokratlığın özelliğidir. Demokrasinin gelişiyle; 12 Eylül’ün kirli-paslı labirentleri arasında siyasete mahkûm edilmiş iktidar partililer de çok sevineceklerinden; gelmesi için dayanışmaya girdiğimiz demokrasi/hürriyet meselesinin; partiler üstü bir mesele olduğunu da anlatarak, kısır münakaşaları da inşaallah sonlandıracağız. Demokrasi ittifakı; milletin birlik içindeki bağımsızlık hareketidir. Demokrasi mücadelesinden kopmuş milletlerin, hiç bağımsızlık iddiaları olur mu? (Çin gibi) Bu manasıyla, mevcut iktidarın içinde de binlerce demokrasi sevdalı memur/bürokratlar ve partililer vardır.

Münakaşa için değil, bir hakkı teslim niyetiyle diyoruz ki; yakın geçmişteki Millet İttifakı, demokrasi ittifakının bir başlangıcıydı. Dünya demokrasilerinin küresel düşmanları sosyal Marksistler, büyük endişelerle muhalefet içindeki uyuyan hücrelerini tahrik ile, ittifakı azıcık geciktirdiler. Fıtrat kanunlarıyla mücadeleye girişenler ise maskaralaşarak mağlup oluyorlar. Dünya piyasasındaki sermayenin önemli bir bölümünü kontrollerine alarak yaratılış kanunlarıyla savaşanları iyi tanıyorsunuz. İşte demokrasi düşmanları olan müstebitler (Neocon, Neoliberal, Kemalist, Mason, haris Yahudî tüccarları, dinlerini ve milliyetlerini adi siyasî menfaatlerine alet edenler) de aynı akıbeti korku içinde bekliyorlar.

Demokrasi fıtrattır, istibdat ise fıtrat ile savaştır. Hürriyetlerin sonunda kazanacaklarından şüphelenmek ise, humktan gelir. Fıtratın Allah’ın muhkem kanunları olduğunu düşündüğümüzde, demokrasinin de ergeç istibdada galebe edeceğinden emin olmamız gerekiyor. Bediüzzaman’ın ifadesiyle insanlığın en büyük düşmanı olan cehaletimiz; medeniyetin birçok doğrusundan bizi mahrum ettiği gibi, maalesef demokrasiden de alıkoyuyor. Milletimize demokrasinin bir yaratılış kanunu, karşısındaki hareketin ise hayvanlığın eseri olduğunu anlatamadığımız gibi; doğru demokrasilerin ne kendisini ve ne de yardımcı unsurlarını izah edemediğimizden onlardan yeterli desteği bugüne kadar alamadık. 12 Eylül İhtilâlinin cehaletimize tutunarak tam kırk beş senedir bizi ezdiğini de anlatamıyoruz. En değerli şeylerimizi elma şekerleri karşılığında elimizden alan insaniyet karşıtlarını alkışlamış bir geçmişten geliyoruz. ANAP ile AKP gibi oluşumların bizi; ilimden, medeniyetten, refahtan, insaniyetten, dinî hürriyetlerimizden ve millî servetimizden ettiklerini halkımıza anlatmak o kadar zor ki… Tezgâhlarında hâlâ halka sunulan millî-manevî değerler ve karşısına konumlandırdıkları Kemalizm ve ihtilâlci sosyalizmin kötülükleriyle; zaman kazanmaya çalışan 12 Eylülcüleri; BM de İsrail’in yuhalattırıldığı gibi demokrasi uğruna yuhalatarak halkın içine çıkamaz hale getirme imkânımızı kullanamıyoruz.

12 Eylül partilerinin; global Marksistlerin parasal destek, organize ve teçhiziyle bunca zamandır bizi demokrasiye hasret bıraktıklarını…

Siyasette insaniyet yerine menfaati esas alan global sosyal Marksistlerin, demokrasi karşıtı projelerini ülkemizde elli seneye yakındır, mukaddesatçıların yardımlarıyla tezgâhladıklarını…

Ve bunu aşmak isteyen demokrasi arayışındakilerinin ittifaklarını engellemek üzere, eski defterlerle yeni nifak tuzaklarının kurulduğunu…

Global dinsiz sermayedarlar için; köyümüzden başlayarak dönmeye başlayan dolabın suyunun, New-York-Londra’daki değirmenleri çevirdiğini milletimize anlatamadığımız sürece demokrasi ittifakının gerçekleşmesi gecikecektir.