Deccal’den haber var

Ahirzaman Haberleri

Ahirzamanın en temel alâmeti. En dipteki bozguncu, fitneci, aldatıcı, cezbedici alâmet. Zamanın ahirzaman olduğunun göstergelerinden birisi.

Deccal yalan söyleyen, işini yalanla götüren, yalanla işlerini süsleyen ve insanları cezb eden gibi manalara gelen geleceği haber verilmiş dehşetli bir faktör.

Bediüzzaman Hazretleri Deccal’in hangi özelliklerde çıkacağını, müteşabih hadisleri yorumlayarak, yaklaşık yüz sene önce bildirmiştir. Bakalım:

İsraf ve Tebzir

“Deccal’in eli delik olacak.” Bu en ayan beyan özellik. Eli delik olmak, “Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar.” demektir. “Darb-ı meselde deniliyor ki, ‘Filân adamın eli deliktir.’ Yani çok müsriftir.”1

Demek Deccal israfı teşvik eder. İsrafçıdır. Bir araç yeterliyken on araç alır ve aldırır. Ve sadece birini kullanır. Böylece aynı yolu izleyenler fakirliğe düşerler. Çünkü ihtiyaç gördükleri şeylere para ve imkân yetiştiremezler. İsrafa mal mı dayanır?

İsraf zaten İslâmiyet’in haram kıldığı çirkin bir davranıştır. Esasen Allah kâinatı israf üzerine değil, iktisat üzerine yaratmıştır. Bizden de iktisat ister ve israfçılığı reddeder.

Deccalin alâmeti olan bu davranış bizde varsa, aman dikkat! Deccalin damına düşmek tehlikesine yaklaşmışız demektir. İsrafı kim kışkırtıyor bir bakalım.

Bu Kâfirdir

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: "Ahirzamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında ’Hâzâ kâfir’ yazılmış bulunur."2

Bu dehşetli şahıs Deccaldir. Onda şüphe yok. Fakat alnındaki “haza kafir” yazısını nasıl anlayacağız? Alında açık bir yazı mı arayalım? Ki Ona uymayalım, Onun tuzaklarına düşmeyelim. Onun alâmeti bu yazıda beyan edilmiştir.

Resulullah Efendimiz (asm) ümmetini uyarmıştır, doğrudur. Ama bu uyarıyı doğru araçlarla okumak gerek. Meselâ bu haberi istiare yoluyla çözmeye çalışalım.

Çünkü esasen alında böyle açık bir yazı olsa okumak kolay! Herkes onu okur. Ve herkes o adamın kafir olduğunu bilir. İmtihan sırrı kalkar.

Öte yandan, böyle bir yazı fıtrata uygun olmaz. Öyleyse, alnında “haza kafir” yazısının bulunması ne demektir? Hadise uydurma mı diyeceğiz? Oysa hadis âlem-i İslâm’ca muteber görünen Buharî, Müslim, Tirmizî gibi güçlü kaynaklarda da vardır.

Baştaki Yazı

Hadis uydurma değildir. Hadisi edebî sanatlarla çözeceğiz. Hadisin bir yorumunu Bediüzzaman istiare sanatıyla şöyle yapıyor:

“O Süfyan, kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanunla tâmim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için, inşaallah ihtida eder; daha herkes -yalnız istemeyerek -onu giymekle kâfir olmaz.”3

Demek ki bu bir serpuştur. Yani “baştaki yazı, başa giyilen şapkadır.” Şapkayı başa giyer, herkese de giydirir. Yani kanunla giyilmesini emreder. Şapkanın uç kısmı öylece başta kalırsa, secdeye mâni olur.

Ancak hiç şüphesiz şapka ihtida edebilir. Yani kanun zoruyla giydirilmesi halinde, masum Müslüman istemeyerek giydiğinde kâfir olmaz.

Ama bilinmeli ki, bu bir alâmettir.

