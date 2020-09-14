"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dinî cemaatlerimiz ve korona salgını...

Şükrü BULUT
14 Eylül 2020, Pazartesi
Bu günlerde; kader konuşunca cüz’î ihtiyarî susar, hakikatini bizatihi yaşıyoruz. Dünyamızın ve insanlığın gündemini tutsak alan korona kendisinden bahsettirmeye devam ediyor.

DHÖ’nün covit-19 ismini taktığı bu Çin virüsünün mahiyeti henüz tanımlanamadığından, biz de hadisenin kıyısında-bucağında dolaşıp duruyoruz. 21. yüz yılda dünyamızın bir yanı hâlâ istibdadın karanlığında kaldıkça, bu kovid zincirinin uzayıp gideceği şüphesi kamuoyunu esir almaya başlıyor. Zira virüsün çıktığı laboratuvarlar, üzerinde çalışmış araştırmacılar ve laboratuvardan hayvan pazarına gidiş hikâyelerinin dünya ilim adamlarınca araştırmaları mümkün olmadığından, bu meçhuliyet devam edecek gibi. İnsanların hakk-hürriyetlerine kastetmiş, semavî din ve ahlâklarla savaşı devam eden ve din düşmanı global sermaye ile fukara devletlere rüşvet dağıtan Çin Komünist Partisi idaresinin yeterince gündeme gelmemesi, bu günlerde medeniyetimizin kaçırdığı en önemli nokta olsa gerek. Demokrasinin dünyada hak ettiği yeri alamaması, insanlığın hırsıyla kapital peşinde yuvarlanması ve ahlâkî değerlere gerekli kıymetin verilmemesi, salgınların devamına zemin hazırlıyor, kanaatindeyiz.

Geniş dairede yapabileceğimiz çok şeyin olmadığının farkındayız. Fakat bir seneye yakındır ortaya çıkan bu salgının insanımızda oluşturduğu travmaların, maddî-manevî çöküşlerin ve bazen ümitsizliklerin elbette farkındayız. Arkamızda kalan zamanlardaki medyanın söylediklerinin tek doğrusu var, elimizde. Ortada bulaşıcı ve ölüme sebep bir hastalık var. Tıp âlimlerinin tavsiye ve tedbirlerine dikkat etmemiz lâzımmış. Gün içinde bazen saatlerimizi alan bilgilerin yalan-yanlış şeyler olduğunu gördük. Fakat işini kaybeden on binler, bilhassa zayıf imanlarından dolayı geleceğe yönelik ümitlerini kaybeden milyonlarca genç ve maalesef ahlâk zaafından dolayı bu musîbetten ders alamadıkları gibi, bu durumu istismar eden on binlerce ahlâksız görüyoruz çevremizde… Devletimizin sosyal bir yapılanmadan çok uzak olduğu da bir vakıa… Nefesi tükenen her fert kendi derdine ağlıyor. Hastalığın yayılışını kontrol altına almaya çalışan hükümet, elbette inzibatî tedbirlere başvuracak. Gel gör ki, itaatsizlik yavaş yavaş anarşi ve kaosa doğru kaymaya başladı. Bu itaatsizliğin küresel dinsiz organizasyonlarca çıkarıldığını Amerika, Paris ve Berlin’deki nümayişlerden de anlıyoruz. 

Bir taraftan maddî bir salgın, öte yandan bilhassa gençlerimizi hedef kitle edinmiş manevî salgın. Anarşiyi teröre doğru organizeye çalışanların adreslerini siyasî idareler bizden daha iyi biliyorlardır, kanaatindeyiz.

İdarenin yer yer acziyete düştüğünün elbette farkındayız. Meselenin siyasî iradeleri çoktan aşıp “millî birlik-beraberlik” boyutlarına ulaştığını görüp dururken hükümetin içine düştüğü gaflet kadar, -kusura bakmasınlar- dinî cemaatlerimizin tutsak alındığı gafletler de bizi ürkütüyor. Rahat, barış ve geniş zamanlarda müntesiplerinin çokluklarıyla övünen cemaatler, gazetelere reklâm vererek varlığını duyuran cemaatler, kendilerini siyasî iradeye çok büyük göstererek devletin imkânlarından istifade eden cemaatler ve kendilerini haklı olarak millete ümit ve gelecek olarak propaganda eden cemaatlerin şu pandemi süresi içinde sırra kadem basmaları sizi de endişelendirmiyor mu? Yukarda kısaca değindiğimiz meselelerin çözümünde en fazla yardımcı olabilecek cemaatlerimizin korona tarafından esir alınması, ülkemiz için bir musîbet olmalı.

Bin seneden beri İslâm’ın bayraktarlığını yapmış şu milletin bütün değerlerini muhafaza ile vazifeli olması gereken dinî cemaatlerimiz şu süreçte üzerlerine düşeni yapmazlarsa, yarın müntesiplerince de saygı duymaz ve ilgi göremezler diye endişeleniyoruz. Zira, korona sürecini dünya genelinde anarşi, bozgunculuk ve kaosa çevirmek isteyen global organizasyonlardan bahsettik. Yalnız Ülkemizde değil, demokrasi ile idare edilen bütün coğrafyalarda kamuoyunu küçük dilimlere ayıran bu dev organizasyonun finans ve eleman sıkıntısı çekmediğini hem IŞİD belâsında, hem Sarı Yelekliler ve Pegida olaylarında ve hem de Amerika’daki zenci polisi bahane ile başlayan hadiselerde gözlerimizle gördük.

AKP hükümetinin “dinî cemaatlere” uyguladığı politikanın ne kadar yanlış olduğunu kendisi de görmeye başladı. Tarikatları devlet güvenliği noktasında zararlı gören ilâhiyatçılardan tutunuz, şeyhlere ve hocalara birikmiş kinlerini kusan Türkiye düşmanlarına kadar. Dinî cemaatleri devlete bağlamak isteyen zihniyetin aptallığını yakın zamanda daha netçe göreceğiz. Osmanlı Sultanları’nın devlete bağlamadığı dinî cemaatleri günümüz siyasî iradesine bağlayabileceğini düşünen hürriyetten mah- rum yaklaşımın, mevcut cemaatlerimizi toplumdan izole ettiklerinin elbette farkındayız. Ülke ve millet olarak karşılaştığımız felâketlerle mücadelede, şevk içinde her bir Müslümanı fedakârlığa, düzene, tedbir almaya, cehalet ve ihtilâfla savaşmaya devletçe teşvik görmesi gereken dinî cemaatlerimizin gereksiz bir şekilde korkutulup-ürkütülmemesi lâzım. Şeffaf, meşveret ve şûrâya dayalı, müntesiplerinden gelen her kuruşun hesabını verebilecek kadar dikkatli ve ilmî çalışmayı kendilerine rehber edinmiş bu samimî insanlardan hükümetimiz, şu korona döneminde tam manasıyla istifade etmeli. Milletin dertlerine, insanlık düşmanı zihniyetin üzerinde tepiştiği ahlâkî değerlerimize, gençliğin kaybolan ümitlerine, global dinsizlerin bozmaya çalıştıkları birlik- beraberliklerine siyasî iradeden önce cemaatlerin ulaşabileceğini, artık herkes anlamalı ve ona göre davranmalı diyoruz. 

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    12 Eylül zihniyeti hala devam ediyor

    Bir yılda 36 bin soruşturma

    Türkiye'de 1527 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    'Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım'

    İsrail'de halk Netanyahu'yu istifaya davet ediyor

    Taliban, barış görüşmelerine rağmen saldırılara devam ediyor

    İran'ın petrol geliri 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi

    İtalya Sağlık Bakanı: 6 ay daha dişimizi sıkmamız lazım

    Çin: Dünya barışına en büyük tehdit ABD

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 350 bini geçti

    Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Prof. Dr. Toros'tan ''toz taşınımı'' uyarısı

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da bilanço ağırlaşıyor

    İsrail - Bahreyn 'normalleşme'sine tepkiler devam ediyor

    Bakan Koca: 100 bin aktif hastamız yok

    Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı satın alacak

    Küresel salgında son durum

    '85 yaşındaki annemin suçu ne?'

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Yüzde 10 darbeci, yüzde 90 hürriyetçiyi nasıl yener?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Karantina günlerim
    Mehmet KARA

    İdam neden gündeme getirildi?
    M. Said ZEKİ

    Eylül’de gelirim demiştin!
    Süleyman KÖSMENE

    Münafık sıfatı taşıyan münafık mıdır?
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz ve korona salgını...
    Yeni Asya'dan Size

    Külliyat heyecanı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Mabeyn’e verdiği dilekçe
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, küllî bir tahribatı tamir ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.