"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yeni dünya düzencileri bu defa Çin üzerinden geliyorlar...

Şükrü BULUT
02 Kasım 2020, Pazartesi
Geçen yazımızda Komünizmin, Varşova Paktının dağılmasına rağmen bu kıt’adaki devamının sebepleri üzerinde duracağımızı söylemiştik.

Amerika ve Londra’yı üs edinen İnternasyonalci “Yeni Dünya Düzeni” mensuplarının Bush’lar dönemindeki hikâyelerini Yeni Asya’da okuyanlar, bu ihtilalcilerin 1990’lardan itibaren Çin üzerinden dünya barış ve demokrasilerine müdahale edeceklerini de duymuşlardı. İsterseniz bu hikâyeyi altmış-yetmiş sene öncesine götürelim.

Sovyetler’in çöküş meselesini; yalnızca Avrupa’ya yakınlığına, Hıristiyan olmalarına ve hür dünyanın buradaki baskılarına indirgemenin yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Nihayet çoktandır Amerikalı neoliberalleriyle içli-dışlı olan Komünist Çin hükümeti için de buna benzer şartlar vardı. Çin’in otokrasiden demokrasiye geçemeyişinin sebeplerini hazırlayan “Kuzeyli Bolşevikler”den, geçen yazımızda bahsetmiştik. Hakikatte demokrasiye hazır olan Mançu Hanedanı’nın son imparatoru PUYİ’yi hapsettirerek Komünistlere zemin hazırlayan yoldaşlarının yolundan giden meşhur Amerikalı Milton Freedman’ın “Yeni Çin Komünizmindeki” rolünü bilmeden, olaylar örgüsünü anlamanın neredeyse imkânsız olduğu kanaatindeyiz.

Hayek ve Popper gibi, özde Marksist olduğu halde kapital ile savaşmayı öteleyen Freedman’ın, Sovyetler’in dağılışından bir müddet önce Çin Komünist Partisini ziyaretini kaynaklardan okumak gerekiyor. Şikagolu İktisat profesörü Milton Freedman´ın bir Çin seyahati, otoriter marksist kapitalist değişimin ilk adımını teşkil etmiş. O günün Komünist Partisi Sekreteri Ziyang Zhao ile birkaç seans bir araya gelen Freedman, meşhur tezlerini ve daha doğrusu Çin´i dünya lideri yapacak sihirli formüllerini parti sekreteri ve etrafındakilerine seminerler halinde ders verip.

Çin’in komünistlerine (tedbir alınmadığı takdirde) acıklı sonlarından bahsetmiş… O malum paraya çok düşkün Marksist demokrasi düşmanları, Mao döneminde nasıl kurtarıcı olmuşlarsa, dünyanın çok kutuplu hale geldiği şu dönemde de, Galiçyalı intikamcılar Çin komünistlerini kurtaracaklardı. Çin Komünist Partisi iktidarını neoliberalizm ile tahkim ederken, bu coğrafyada hak ve hürriyetler gündeme getirilmeyecekti. Bunun biricik yolu da Milton’un sihirli formüllerinden ve liberal ekonomisinden geçiyordu. Daha doğrusu Freedmann demokrasiyi, finans ile durdurmaya çalışacaktı. Yani Bediüzzaman’ın “ücretliler devrinden sonra malikiyet ve hürriyet dönemi başlayacak!.” müjdesi Çin halkı için de gecikecekti. Hayek’in Latin Amerika halklarına “liberalizm“ adına yaptığı ihaneti, Freedman Çin’de tekrarlayacaktı. Mevcut Çin yönetiminin bir buçuk milyar insana yaptığı dehşetli zulmün mahiyetini merak edenler, Julian Gewirtz ile Prof. Peter Knowng’ın çalışmalarında bulacaktır. Her sene kaybolan üç yüz elli bin insanın hikâyesini merak edenler, orada okuyabilir.

Günümüz Çin’inin kamuoyumuzdaki tedailerini biliyorsunuz… Ucuz imalat ve işçilik… Dünyanın en zengin ülkesi… Fukara ülkelere büyük krediler veren ve hatta hibelerde bulunan büyük devlet. Eski İpek Yolu’nun yeniden ihyası. İleri ve yüksek teknoloji… Dikkat ederseniz her sene hayatını kaybeden üçyüz elli bin insan, dünyamızın en kirli hava ve suyuna sahip coğrafya, Sağlıksız ve yanlış beslenmeden kaynanklanan binlerce hastalık, insaniyeten ve ahlâken Avrupa ve Amerika’da yapılamayan binlerce deney ve nihayet korona gibi manalar çok çok az insanın hatırına gelebilir Çin tahatturuyla… Dünyamızın bir köye dönüştüğünü, Vuhan‘daki laboratuvarlarda üretilen kovid-19’un süratlice yer küremizi işgaliyle yaşamış olduk. Sermaye ile dünya savaşları çıkararak para kazanmak isteyen “Yeni Dünya Düzencilerinin“ bütün imalatı Çin’e taşımalarını hür dünya maalesef sorgulamadı.

Ortaya çıkan hakikat o kadar çıplak ki… Çin’e temel insani haklar ve demokrasi penceresinden bakmıyoruz.Telkin ve tenvimlerle adeta hipnoz olmuşuz. Bir Çinlinin de insan olduğunu, temel haklara sahip olmasının lüzumunu, hür yaşayarak demokrasi içinde geleceğe ümitle bakması gerektiğini bize unutturmuşlar. Çin’e yanlış pencerelerden yanlış gözlüklerle bakan ve kamuoyunu bu yanlışlarla yanıltan aydınımızın vebali çok büyük. Her sene kaybolan yüzbinlerce insanın hayatları söz konusu iken; Çin ile Amerika ticaret savaşından veya hâlâ Çin’deki imalatın daha yararlı oluşundan bahsetmenin hangi manalara geldiğini çevremize de sorabiliriz. İster Müslüman olunuz, İsterseniz Hristiyan… Hangi ırktan ve dinden olursak olalım, önce insan değil miyiz… Sokaktaki kedi ve köpeklere ağıt yakan insanlarımız “İNSANIN“ vahşice öldürülmesi sözkonusu olduğunda susuyorlarsa, o modern insanların her şeyden önce “İnsanlıklarını“ sorgulamaları-sorgulatmaları gerekiyor. Korona testinden önce insan olup-olmadığımızı test ettirelim. Ne dersiniz…

Okunma Sayısı: 55
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lauren Booth: Avrupa İslama muhtaç

    Filistin’i sevmek yetmez, çaba sarf et

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    İzmir'de vefat sayısı 69'a yükseldi

    Azerbaycan: Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha ettik

    'Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti'

    'Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı'

    Macron'a özür dile çağrısı

    'Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra bina çöktü'

    ABD'de son 24 saatte 847 ölüm ve 61 bin yeni vaka!

    MSB: Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu

    Azerbaycan'dan son durum bilgilendirmesi

    Türkiye'nin 11. 'sakin kenti'nde sonbahar tefekkürü

    "Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık"

    TBMM'de gündem vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması

    Sosyal medya sitelerinin 'temsilci bildirme' süresi yarın doluyor

    Yüz yüze eğitimde 3. aşama da başlıyor

    Oruç Reis için yeni Navtex

    Kuşadası'nda açıklarında deprem

    Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına Erbaş'tan kınama

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Yeni Asya'dan Size

    E-gazete için 12+1 abone kampanyası
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kimse bunları bana anlatmadı!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mazideki örnek Nurcular
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük Savaş nasıl başladı, nasıl bitti?
    Süleyman KÖSMENE

    Kizbden sayılmayan kinayeli sözler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Durmuş Ali İnci

    Kâinat ve biz
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman maaş ve ihsân-ı şahâneyi red ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.