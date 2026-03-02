"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İman ile küfrün global savaşına dair…

Şükrü BULUT
02 Mart 2026, Pazartesi
Kelimelerin yanlış anlamları, hakikatin kapısını kapatmamalıydı…

Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinde; Âdem (as) Babamızla başlayan iman-küfür mücadelesinin, kıyamete kadar devam edeceğini okuduğumuzda, çoğu kez mücadelenin boyut ve şekilleri üzerinde fazla durmadık. Temel paradigmalardaki  hatalarımız; tarih kadar günümüzü de yanlış okumamıza sebep oluyor ve yarınla alâkalı stratejilerimiz de yanlış oluyor. 

Moğolların büyük bir musibet halinde İslâm coğrafyasını yakıp yağmalamasını iman-küfür savaşı olarak telâkki edemediğimizden, günümüzdeki küresel iman-küfür mücadelesini de anlayamadık.  Bediüzzaman, “Ben imanın cereyanındayım ve Avrupa zalim kâfirlerine karşı Kur’ân’ı müdafaa ediyorum” derken, neyi kastediyordu? Bir ülkenin, ordunun, milletin veya coğrafyanın küçük parçalarına kadar bölünmüşlüğünün zamanımıza nasıl aksettiğini de anlayamadığımızdan; bakışlarımız düne takılı kaldı. 

İtiraf etmek fazilettendir. Kur’ân’a ve Kur’ânî eserlere gerekli kıymeti vermediğimizden, kuşatılmakta olduğumuz cehaletimizi itiraf etmeliydik. Dünde kalmış kelimeler ve yanlış manalarıyla yarını inşa etmeye çalışan bir kısmımız, farkında olmadan; Kur’ân ve insaniyet düşmanlarına dua ediyoruz. Büyük günahlarına keffaret olacak cezbelerinden mahrum bu insanların, Çingiz’e meyillerine şaşırmıyoruz. Zira ahirzamanın dehşetinde yaşıyoruz.

Ahirzamanın dehşetli fitnelerinin mahiyetlerini Kur’ân ve hadisle en açık ve anlaşılır biçimde izah eden, Bediüzzamandır. Bediüzzaman’dan zamanımızın atlasını ve yol haritasını temin edenlerin, ehl-i sünnet caddesinde istikametli yürüdüklerine şahit olanların şehadetlerini nazara almak durumundayız. Zamanın fikir coğrafyalarını, ideoloji savaşlarını, felsefî cereyanlarını, Doğu-Batı çatışmalarını Risale-i Nurdan okuyanların kullandıkları kavramların mahiyetini bilmeyenler, elbette aldanarak İslâm düşmanlarının saflarında yeralacaklardır. Niyetlerinin sâfîliği, davalarına salabetleri ve ferdî faziletleri onları düşman safında, küresel dinsizliğe asker olmaktan kurtaramıyor.

Zamanımızdaki insanları Babil’deki tebelbül-ü akvam gibi aynı manalı kelimeleri kullanamadıklarından, birbirilerini kırmaya başladılar. Global çatışmaya dönüşen bu hadisenin mahiyetinin ancak zamanımızdaki Kur’anî mesajlarla anlaşılacağını bilenler de farklı kelimelerle anlaşmaya çalışıyorlar. Ekseriyetle dünden kopya çekerek bugün ve yarının meselelerini seslendirenlerin kullandıkları kelimeler kadar, kavramları da yanlış olunca; aileden topluma ve camiden devletin tüm organlarına kadar mahiyeti tanımlanmamış bir çatışmayı yaşıyoruz.  

Toplumun müsamaha sınırlarını aşmayan münakaşalarını bir tarafa bıraktığımızda, çatışmanın iman-küfür temelinde geliştiğini söyleyebiliriz. Asr-ı Saadete benzer tarafı da var. Aynı ailede bir sofradaki fertlerin zıd yönlere koşuşturmaları, birbirilerini inkârları ve neticenin kısa zamanda Kabil’in öfkesine dönüşmesi, İslâm’ın doğuş zamanlarını andırıyor. Yalnız günümüzdeki zamanın münafıklığı, ferdlerin nifakını geçmiş durumda. Yalan ile doğruyu, sevgi ile düşmanlığı, adaletle zulmü ve güzel ile çirkini aynı heybede taşıyanların sayıları oldukça fazla… Böyle bir toplumda yalnızca kelimeler dert çıkarmıyor; bakışlardan hareketlere, duruşlardan ifadelere kadar… Doğru ile yanlışı tefrik için insanlarda ne ölçü ve ne de ölçüyü okuyacak nazar…

Rabbimiz Kur’ân’da La Teknetuu (Ümidinizi kaybetmeyiniz!) dediğine göre, yeniden Bismillah demek durumundayız… Yeniden kapıları ve fertleri dolaşmak zorundayız… Ahirzamanın müthiş hastalığı dündeki hafızaların ekseriyetini yağmalamış; Hülagû’nun Bağdat’ı ve Kemalizm’in İstanbul’u arşivleriyle yağmaladıkları gibi… Felâketten geriye ne kaldıysa; çamurlardan, yangınlardan ve mezbeleye gönderilmek üzere atılmışlarımızı toplayarak… Tam elli senedir, feryad halinde şu musibeti haber veren Kur’ân şakirtlerini dinlememenin bedeli çok ağır oldu. Binbir zahmetle kazandığımız mallarımız, çocuklarımız ve sosyal mevkilerimiz artık yok… Global deccaliyet veya Kemalizm teknolojiyle talan etti evlerimizi… Bu defa coğrafyamız yakılmadı evlerimiz yıkılmadı ve canlarımıza da dokunulmadı. Lâkin kitaplardan okuyamadığımız ve büyüklerimizden işitmediğimiz usullerle evlerimizi-ocaklarımızı bastı, global dinsizlik-imansızlık cereyanı… Hırslara bürünerek, hürriyetlere sığınarak, Müslümanların aralarındaki boşluklardan akarak geldiler ve herşeyimizi kaybetmekle karşı karşıya kaldık...

Ramazan-ı şeriftir. Ahirzamandır. Allah ise Rahîmdir. Kur’ân’ın zamanımızı yeniden inşaa edecek ölçüleriyle, yeniden Bismillah!... 

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ediyor

    Eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine ABD'den tepki: ''Türkiye, NATO üyesi bir ülke; herkes uyansın''

    ABD-İsrail ve İran arası saldırılar devam ediyor

    "Geçici Liderlik Konseyi görevine başlamıştır"

    Merz: İran’daki iç dinamikleri anlamak çok zor

    "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı"

    "Çatışmayı durdurmaya ve istikrarı sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açığız"

    İran gündemiyle olağanüstü toplandı

    Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

    İran'ın ABD üslerine saldırılarında can ve mal kayıpları yaşandı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Gözü dönmüş çete bölgeyi ateşe attı

    Yeni göç dalgalarını tetikleyebilir

    Çelik: Barış idealine darbe

    Amerikan halkı, savaşlardan bıktı

    "İran halkı için yeni bir umut doğdu ancak bu bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirir"

    Çin Dışişleri Bakanı'ndan uluslararası tepki çağrısı

    Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için birden fazla aday gündemde

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü

    Aliyev'den Hamaney için taziye mesajı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur'a Akdemik Bir Bakış - Barla’dan Endonezya’ya Uzanan Bir Fikir Yolculuğu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.