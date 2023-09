Ahirette kıyafetimiz olacak mı?

Zeynep Sultan Hanım: “Ahirette ve Cennette kıyafetimiz olacak mı? Olacaksa nasıl olacaktır?”

Cennet Elbiseleri

Ahirette sun’î, yani insan yapması elbiseler olmayacağı açıktır. İnsan sun’î elbiselerden çıplak ve üryan olarak dirilecektir. Fakat Bediüzzaman ifade ediyor ki: “Meydan-ı haşirde sun’î libaslardan üryan olarak, fıtrî bir libas giydirmesi, ism-i Hakîm muktezasıdır.”1

Cennet ve cehenneme gelince: Cennette cennet cinsinden, cehennemde de cehennem cinsinden kıyafetler bulunacağına işaret eden ayetler vardır. Bunlar fıtrî, canlı ve şuurlu elbiselerdirler. Cennet elbiseleri cennet ehline zevk ve onur verecek, cehennem elbiseleri de cehennem ehline azap ve ıstırap verecektir.

Elbiselerimiz Canlı ve Hayattar Olacak:

“Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır.”2 Bu âyetten, Cennette giyeceğimiz elbisenin, başta nefsimiz ve gözümüz olmak üzere bütün duygularımızın hoşlanacağı cinsten olacağı anlaşılıyor.

-“Âhiret yurdu her şeyiyle hayata mazhardır.”3 Bu âyetten, her şeyi ile capcanlı olan âhiret yurdunda elbiselerimizin ölü ve cansız olmadığını, derimiz ve tenimiz gibi canlı ve hayata mazhar olduğunu anlıyoruz. Bu elbiselerimizde canlılıkla beraber, şuur da olacaktır.

- Cehennem’de fıtrî elbisemiz olan derimizle ilgili şu ayette buyurulur ki: “Nihayet oraya geldiklerinde kulakları, gözleri ve derileri onların işleyip durdukları günahlar hakkında aleyhlerine şahitlik ederler. Onlar derilerine: “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler. Derileri cevap verir: “Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk önce yaratan da O’dur. Nihayet O’na döndürülüyorsunuz.” Hâlbuki siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin ve ne de derilerinizin şahitliklerinden çekinmiyordunuz. Allah’ı da, sizin yaptıklarınızdan birçoğunu bilmez sanıyordunuz.”4

Birer Küçük Cennet Hükmünde Elbiseler

Bedîüzzaman diyor ki: “Ehl-i Cennet olan bir insan, hususan bütün duygularıyla ve cihazat-ı mâneviyesiyle ubudiyet etmiş ve Cennetin lezâizine istihkak kesb etmişse, herbir duygusunu memnun edecek, herbir cihazatını okşayacak, herbir letâifini zevklendirecek bir tarzda, Cennetin herbir nevinden birer mehâsini gösterecek bir tarz-ı libası, kendilerine ve hurilerine, rahmet-i İlâhiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddit hulleler bir cinsten, bir neviden olmadığına delil, şu mealdeki hadistir ki: “Huriler yetmiş hulle giydikleri hâlde, bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor.”5 Demek, en üstündeki hulleden, tâ en alttaki hulleye kadar, ayrı ayrı mehâsinle, ayrı ayrı tarzda hissiyâtı ve duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var.”6

Cennet ehli, Cennetin her bir lezzetinden her zaman yararlanmak ister ve yararlanır. Cenâb-ı Hak, Cennet ehline ve eşlerine Cennet elbisesi olarak, Cennet güzelliklerinden birer numune giydirir. Öyle ki, bu lezzetli elbiselerle Cennet ehli ve Cennet kadınları birer küçük Cennet hükmüne geçerler.

Çünkü Rahman ve Rahîm olan Allah, bütün duygularıyla ibadet etmiş olan Cennet ehli bir insanın her bir duygusuna, bu duyguyu memnun edecek, okşayacak ve keyiflendirecek tarzda Cennet güzelliklerinin her çeşidini üzerinde bulunduran canlı bir elbise modelini giydirir. Bu güzel elbiseler bir cinsten olmaz. Her bir duygunun zevkine hitap edecek şekilde, her güzel çeşitten birer numune olur.7

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:

"Sizden birinizin yayı kadar veya kamçısı kadar cennetteki bir yer, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennet ehlinden bir kadın, dünya ehline görünecek olsa, dünya ve içindekileri aydınlatır, dünya ile gökyüzü arasını güzel koku ile doldururdu, onun başörtüsü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.”8

