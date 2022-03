Anma değil, bir efsane!

Bediüzzaman’ı Anma Programı

Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, belki ilk defa bir anma programına değil, bir efsane programa şahitlik yaptı…

Anlaşılıyor ki, Bediüzzaman’ın talebeleri hakkı ve gerçekleri konuşmak için, hakikatleri haykırmak için, nurları kükreyerek seslendirmek için zemin arıyorlar. Buldukları her zeminde de bayram edasıyla birbirlerine sarılıyorlar, hakkı ve hakikati şahane biçimde temsil ediyorlar.

Küçükçekmece’de böyle muhteşem buluşmalardan biri yaşandı. Salonu veren belediye yönetiminden, salonu bu iş için kiralayanlara kadar herkese teşekkürler.

Programı tertipleyen, sunan, icra eden, panelist, izleyici ve gönüllü olarak katılan, aynı duyguyu, aynı ruhu, aynı ideali paylaşan tabakat-ı kümmelin-i insaniyeye selamlar, saygılar, hürmetler…

Avuçlar Dolusu Dua

Kavga yok! Gürültü yok! Patırtı yok! Alayiş yok! Nümayiş yok! Yüzlerde, gönüllerde, ruhlarda Bediüzzaman’ı anlamanın, Risale-i Nur’u temsil etmenin, hakaik-ı Kur’âniyeyi yüklenmenin, hizmet-i nuriyeyi resmetmenin, tek vücut insan-ı kâmil olmanın ifadesi ve huzuru hâkim! Gözlerde pırıl pırıl ümit! Kollarda kucaklar dolusu barış ve sevgi! Ellerde avuçlar dolusu dua!

Kim bu bahtiyar zümre? Bediüzzaman’ın, her zorluğu kırmızı çay gibi yudumlayan, her sıkıntıyı iltifat-ı Rahmanî sayan, her hizmeti evc-i alaya uçuran kanatlar addeden nurlu talebeleri bunlar!

Bunlar, Bediüzzaman’ın bazen ismiyle, bazen hayaliyle duasına mazhar olan, kazancına hissedar olan, rahmet-i İlahiyeye teslim ettiği kutlu zümre.

Dinin en hikmetli tebliği bunlarda! İmanın en kucaklayıcı izahı bunlarda! Siyasetin en çağdaş yorumu bunlarda! Cihadın en barışçı biçimi bunlarda! Bunların haykırışları efsane! Çağrıları efsane! Mesajları efsane! Duruşları efsane! Allah bu bahtiyar zümreyi dünyanın başından eksik etmesin. Âmin.

Geleceğe Projektör

Efsanenin Konusu: Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvvuru.

Bediüzzaman’ın talebeleri Bediüzzaman’ı bam teli gibi hassas bir noktadan incelemeye almışlar.

Çünkü, Bediüzzaman geçmişin değil, geleceğin insanı. Söyledikleri, geleceğin dünyasının projektörleri. Yazdıkları geçmişin tozlanmış efkârı değil, geleceğin dünyasının can simitleri.

Geleceğin dünyasının felsefesi, mantığı, sosyolojisi, psikolojisi, medeniyeti, siyaseti, dini, inancı, itikadı Bediüzzaman’ın kitaplarında. Geleceğin dünyasının yol haritası Bediüzzaman’ın kitaplarında.

Mübalağa ettiğimizi düşünenler, zahmet olmazsa, Bediüzzaman’ın kitaplarını bir kez de bu gözle incelesin deriz.

Anma heyetinin orjinal mesajlarından birer tanesi şöyle:

Hürriyet Masasından: “Toplumlarda kalıcı bir güvenliğin tesisi için yönetimler demokratikleştirilmeli, şeffaf seçimler, hür meclis ve adil hukuk düzeni tesis edilmelidir. Nefret söyleminden vaz geçilmeli ve nihayetinde toplumsal uzlaşma, birliktelik ve kardeşlik sağlanmalıdır.”

İnanç, Ahlak ve Eğitim Masasından: “Akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur’an hükmedecek.”

İktisadî Sistemler ve Ekonomi Masasından: “Hayatın kendisi bizatihi yaratıldığı için pahalı değil, hayatı idame eden sebepler israf ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle pahalıya mâl olmaktadır.”

Tecrübî İlimler ve Teknoloji Masasından: “Geleceğin dijital teknolojisi olan ve insanın dijital dünyanın içine girmesine izin veren sanal gerçeklik teknolojilerinin kurduğu “sanal insanlık dünyası” Kur’an’ın nurunu göstermeli ve insanları başıboşluktan kurtaracak “Metaverse Nur Evrenler”e dönüşmelidir.”

Gençlik Masasından: “Gençlik, insan hayatının en verimli ve dinamik dönemidir. Bu dönemin en önemli özelliği ise özgürlük isteğidir. Bu sebeple gençlerin yaşadığı ortamlar yasaklı alanlardan ziyade meşru daire içerisinde şahane hürriyetin yaşandığı yerler olmalıdır.”

Tebrikler Risale-i Nur Enstitüsü! Tebrikler Yeni Asya camiası!