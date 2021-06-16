"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bizde ikilik olmaz (2)

Süleyman KÖSMENE
16 Haziran 2021, Çarşamba
Muzaffer Bey: “Kardeşler arası mübayeneti aşmak için üzerimize düşen vazifeler nelerdir?”

Siz Uhuvveti Muhafaza Edin

Biz Risale-i Nur okuruz. Bizde mübayenet olmaz. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu’da yazdığı bir mektupta, “aziz, sıddık, müteyakkız, samimî, müttehit ve mübarek” sıfatları ile hitap ettiği talebelerine, şeytan-ı cinnî ve insînin desiselerini akim bıraktıkları için tebrik ederek başlıyor. Hafız Ali ve Hüsrev rahmetullahi aleyhimayı iki ayrı hizmet başında görerek takdir ediyor. Ve aralarına sokulmak istenen ins ve cin şeytanlarının fitnelerine meydan vermedikleri için, “Cenab-ı Hak sizi bu hizmet-i Nuriye’de daima muvaffak eylesin; âmin. Ve sizden ebeden razı olsun!” 1 diyerek duâ ediyor. 

Üstad Hazretleri’nin bu duâsı bu gün de berdevamdır. Çünkü Üstadımızın tasarrufu bu gün de berdevamdır. Çünkü Üstadımızın mirası olan Nur hizmetleri bu gün de berdevamdır. Çünkü insî ve cinnî şeytanların pusu halleri bu gün de berdevamdır.  

Neticeyi ahirette görmek üzere hizmet kollarının birinde, bilhassa en feyizlisinde at başı koştururken, ikilik görüntüsü veren arızalar maalesef bu gün de eksik değil. 

Peki, Üstadımız bu ikilik görüntülerine ne diyor?  

“Siz hizmeti düşünmeyin. Risale-i Nur kendisi tevessü eder. Siz aranızdaki uhuvveti, tesanüdü, muhabbeti muhafaza edin. Cenab-ı Hak en muhalife bile bu hizmeti yaptırabilir.” 2

Bu İmtihan Bitmeyecektir

İkilik görüntüsü veren arızalar geçmişte çok vaki olduğu gibi, kıyamete kadar da vaki olacaktır. Bu imtihan bitmeyecektir! Esasen bu imtihan, aldığımız ihlâs, tefani, uhuvvet, tesanüt ve mahviyet derslerinin bir gereğidir. İmtihansız ders olur mu? Nitekim şeytan o arızayı kullanıyor. Zındıka komiteleri o arızayı kullanıyor. Nefis de o arızaları kaşımaktan hoşlanıyor. (Kendi nefsim için söyledim.) 

Böyle arızalar çıktıkça, tamir etmek için yine Hazret-i Üstada gitmekten başka çaremiz yoktur. Risale-i Nur’da bu konuda gerek İhlâs Risalesi’nde, gerek sair mektuplarda çok sayıda belge vardır. Yukarıdaki mektup bunlardan sadece biridir. 

Onlar Üstadın Duâsına Taliptir

Bizim meşveretimiz var mı, var. En saygın biçimiyle… Kararlarımız meşveret vasıtasıyla mı alınıyor, evet! En isabetlisiyle… Emirler şeyhten, halifeden, vekilden değil;  meşveretten mi geliyor, evet! En nezihinden… 

Üstad Hazretleri hizmeti her konuda meşverete hamletmiş midir? Evet!  

Bu hizmeti yürütenler elli senedir her işlerini meşveret ederek mi yapıyorlar? 

Evet, en asil şekliyle… Ellerinde rehber ve amir bir kitap olarak Sistem Kitapçığı yok mudur? Vardır! 

Fakat içinde bulunduğumuz pandemi döneminde kısıtlamalar sebebiyle insanlar toplu mekânlarda bulunma sıkıntısı çektiler mi, çektiler! Bir tereddüt hâsıl olursa, tereddüdü giderecek Sistem Komisyonu gibi heyetlerimiz mevcut mudur; mevcuttur! Gerekirse yeni çözüm heyetleri kurulabilir mi? Kurulabilir!

O halde bu mübayenetten çıkmak Yeni Asya camiası için su içmekten kolaydır! Çünkü onlar rahmete taliptirler. Üstadlarının duâsına taliptirler. Onlarda bu dirayet vardır. Onlara ikilik işlemez!  

Onlar yirmi gözle bakan on adam gibi müttehhiddirler. 3 “Başta iki göz gibi, iki bakar, bir görürler!” 4

Dipnotlar:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 252.

2- Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1, s. 306.

3- Lem’alar, s. 276.

4- Kastamonu Lâhikası, s. 252.

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı

    Görüntü var, çözüm yok

    Müsilaja karşı ‘Eko-bataklık’

    Vatandaşın talebi seçim

    15 yaş 18 olsun

    Yargılama oyunları bitmeli

    Gelir uçurumu büyüdü

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Terörden de yargılanacak

    Caddebostan Sahili'nde müsilaj alarmı

    Şuşa Beyannamesi imzalandı

    Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

    Kudüs Patriği Gazze’de

    Galler karşısına hedef mutlak 3 puan

    HDP'nin kapatılması davasında ilk inceleme 21 Haziran'da

    Marmara'dan 2684 metreküp müsilaj temizlendi

    İstanbul'da zor anlar yaşandı

    '7 AB üyesinin ortak bildirisinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur'

    İşçi ve memurlar aşılanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Brüksel buluşması
    Genel

    15 yaş 18 olsun
    Genel

    Yargılama oyunları bitmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Torpilini bul da gel!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Bidenli bidensiz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Tam mütedeyyin” vatandaş sertifikası
    Genel

    Görüntü var, çözüm yok
    Genel

    Vatandaşın talebi seçim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.