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18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Günde kaç saat uyuyalım? (1)

Süleyman KÖSMENE
18 Aralık 2019, Çarşamba
Hüseyin Oral: “İmam Azam Hazretleri 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kıldı, rivayeti var. Bu sünnete uygun değil. Öyleyse ne zaman yattı? Kaylule ve diğer gündüz uykuları bir insana yetmez, doktorlara göre 7-8 saat yatmak lâzım. Ayrıca birkaç evliya veya âlim hakkında da aynı rivayetler var. Bu işin insanın fıtratına uygun açıklaması nedir?”

ÖMRE ÖMÜR KATMAK  

İnsanın vücut sistemi bir saatten çok daha dakiktir ve üstelik akıllıdır. Bu aklın, bizim aklımızla ilgisi yoktur. Vücudumuzu idare eden sistem akıllıca sinyaller ve uyarılar verir ve işini akıllıca yürütür. Vücudumuzun Hâlık’ı Cenab-ı Allah bize akıllı bir ruh vermekle kalmamış, akıllı bir vücut da hediye etmiştir. Ancak vücudumuzun aklını bazen ruhumuzun aklı yönetiyor, yanlış ediyor.

Birçok zaman ezber bilgilerle kendimizi şartlandırıyoruz. Oysa bu bilgiler, çoğu zaman vücudumuzun gerçeklerine aykırı olabiliyor. Ancak, herkes böyle yapıyor diye hiç sorgulamadan yaşamaya devam ediyoruz. Bir ömür aslında böyle heba oluyor.

İnsan hep uzun yaşamak ister ve ömrünün kısa olduğundan yakınır. Oysa altmış yıllık bir ömrü sünnete göre bir uyku ve çalışma düzeni ile yaşasa, ömrüne bir ömür daha katacaktır.

Şöyle bir hesap yapalım: On beş sene çocuklukta geçiyor. Günde sekiz saat uykuda geçmiş olsa, günlük üçte bir, altmış yılda yirmi sene eder. Otuz beş sene böyle geçiyor. Geriye ne kaldı? 25 sene! Bunun da en az yarısını ıvır zıvır şeylerle geçirdiğimizi varsayalım. İşe yarayan ve elimizde kalan topu topu on iki senelik bir ömürdür.

UYKU İHTİYACIMIZI KEŞFEDELİM  

Sünnet işte burada bize yol gösteriyor ve elimizden tutuyor. Sünnete uyduğumuzda yanlış ezberlerimizden kurtuluyoruz. Uyku ve iş hayatımıza çeki düzen getiriyoruz. Ömrümüzü en az iki ömür kadar uzun edebiliyoruz. Bu durumda birçok başarılı işleri ömrümüze sığdırma fırsatı buluyoruz. Meselâ ahiretimizi daha şahane yapacak işleri ve hizmetleri iki ömürlük bir plânlamayla yaptığımızı düşünelim. Çok şey kazanacağız. Şu an kazandığımızın en az iki mislini. Bir de feyzini ve bereketini düşündüğümüzde bir ömre birkaç ömürlük iş bile sığabiliyor. Bu zor değildir ve elimizdedir.

Günde sekiz saat uyku uyumamız gerektiği bilgisi doğru değildir. Bu bilgi insan anatomisine aykırıdır. Ancak uyku ihtiyacımız varsa, kendimizi zinde hissetmek ve çalışma azmi bulmak için uyumamız lâzımdır. Uykumuzu biz kendimiz, kendi anatomik yapımıza göre ayarlayabiliriz.

Sekiz saat uyumamız gerektiğine şartlanırsak, vücudumuzun biyolojik saatini ve uyku düzenini ayarlayan beynimizin hipotalamus bölgesi, uyku ihtiyacımızı bu şartlanmaya göre plânlayacaktır. Bu durumda sekiz saatten az uykular bizi zinde kılmayacaktır.

Ama sekiz saate inanmaz ve uyku ihtiyacımızı keşfetmeye çıkarsak, işin sonunda emin olun bu işi dört saatle bile kapatabiliriz. Yani sekiz saatlik uykudan aldığımız zindeliği dört saatlik bir uykudan alabilir bir duruma ulaşabiliriz. Bunun için sünnetle ve anatomimizle yürüyelim, yeter!

ZİNDE UYKU NASIL SAĞLANIR?  

Peygamber Efendimiz (asm) bazen yatsı namazını kılınca yatmayı ve gecenin üçte biri geçince uyanıp teheccüt ve salât-ı vitr kılmayı tavsiye buyurmuştur. 1 Bazen de erken yatarak gecenin üçte biri geçince uyanıp yatsı namazını kıldığı vakidir. 2 İmam-ı Azam veya sair evliya uyku hususunda bu sünnete uymuşlardır. Yatsı namazını kılınca uyumaz iseniz, siz de sabah namazını yatsı abdestiyle kılabilirsiniz. İlim çalışması yapanlar veya vakti uygun olan Nur Talebeleri bu plânlamayla birçok saati uykudan kazanıp ilim ve Nur hayatına ilâve edebilirler.

Yarın inşallah devam edelim.

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