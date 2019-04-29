"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Peygamberler her zaman diridir

Süleyman KÖSMENE
29 Nisan 2019, Pazartesi
Mehmet Aydın 1: “Peygamber Efendimiz’in (asm) tabaka-yı hayatı hangisidir?”

HAYAT TABAKALARI  

Bediüzzaman Hazretleri hayat tabakalarını beşe ayırıyor: Birinci tabakada bizim yaşadığımız dünyevî hayat vardır. Bu hayat yeme, içme, yorulma, uyuma gibi cismanî olmaktan kaynaklanan çok kayıtlarla sınırlıdır.

İkinci tabakada Hazret-i Hızır ile Hazret-i İlyas Aleyhimesselâm vardır. Bu zatlar bir derece serbesttirler. Yani aynı anda çok yerlerde bulunabilirler. İstedikleri zaman yerler ve içerler. Ama yemek ve içmek zorunda değillerdir.

Üçüncü tabakada, Hazret-i İdris ve Hazret-i İsa Aleyhimesselâm vardır. Bu zatlar beşeriyet şartlarının üstünde melek gibi nuranî bir letafet kazanmışlardır. Dünyevî cisimleriyle semavatta bulunuyorlar.

Dördüncü tabakada şehitlerin hayatı vardır. Kur’ân’la sabittir ki, şehitler ölü değil, diridirler, hayattadırlar. Şehitler hak yolda hayatlarını feda ettiklerinden, Cenab-ı Allah onlara dünya hayatına benzer, fakat kedersiz ve zahmetsiz bir hayatı berzah âleminde lütfediyor. Onlar kendilerini ölmüş değil, hayatta biliyorlar. Sadece dünya hayatından da berzah hayatından da üstün bir hayata geçtiklerinin farkındadırlar. Ölüm nedir bilmezler. Ölüm acısını tatmamışlardır. Ölüm meleği onları dünyadan terfi ettirip, mübarek vücutlarını alarak daha üstün bir hayatla taltif etmiştir.

TOPRAK PEYGAMBERLERİ ÇÜRÜTMEZ   

Beşinci tabakada ise diğer ölen insanların hayatları vardır. Bu tabakada insanlar ölüm nedir bilirler, ayrılık ve ölüm acısını tatmışlardır. Hayatları ruhanîdir.

Ölüm Peygamberler için de söz konusudur. 

Nitekim Kur’ân’da şöyle buyurulur: “(Ey Peygamber!) Sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” 2 Keza bir diğer âyet de şöyledir: “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz?” 3

Ancak Peygamberler de şehitler gibidirler, hayattadırlar ve diridirler. 

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Bana salâvat okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha bitirmeden salâvatı bana ulaştırılmamış olsun.”

Bunun üzerine Ebu’d-Derda (ra):

“Siz öldükten sonra da mı ya Resulallah?” diye sordu. Efendimiz (asm):

“Evet, öldükten sonra da!” buyurdu. “Zira Cenab-ı Hak toprağa peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram kılmıştır. Allah’ın peygamberi her zaman diridir, rızka mazhardır.” 4

NURANÎ RUH MİSALİ  

Peygamber Efendimiz’in (asm) vefatında zahir planda şehitlik şartları da mevcuttur. Efendimiz’in (asm) ölüm hastalığına sebep olarak Hayber Muharebesi’nin sonunda bir Yahudi kadın tarafından zehirlenmesi gösterilir.

Zeynep binti Haris zehirli bir koyun ikram etti. Efendimiz (asm) ashabıyla beraber sofraya oturdular. Birer lokma almışlar, almamışlardı. Resulullah (asm) birden: “Ellerinizi kaldırınız. Koyun bana zehirli olduğunu haber veriyor!” buyurdu.

Kadın çağırıldı ve soruldu. Kadın itiraf etti. Dedi ki: “Peygamber isen zaten sana zarar vermez. Hükümdar isen senden kurtulmak için yaptım.” 5

Sahabeden Bişr bin Bera (ra) koyundan aldığı tek lokma ile zehirlendi ve vefat etti.

Bu zehirli lokmanın Resulullah’ın (asm) son hastalığında bir sebep olarak tesirli olduğu beyan edilmiştir. 6

Resulullah’ın (asm), ölümünden sonra bütün ümmeti ile irtibatının hayattaki gibi devam ettiğini, bunu nuranî ruhların aksi örneğinde açıklayan Bediüzzaman, meselâ der, “Hazret-i Cebrail (as) Dıhye suretinde huzur-u nebevîde bulunduğu bir anda, huzur-u İlahî’de haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Azam’ın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur, evamir-i İlâhiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı.

İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber (asm), dünyada bütün ümmetinin salâvatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür; biri birisine mani olmaz.” 7

Sallallahü Aleyhi Vesellem.

Dipnotlar:

1- aydinmim@hotmail.com  2- Zümer Sûresi: 30. 3- Âl-i İmran Sûresi: 144. 4- Ebu Davud, Salat, 207; Nesaî, Cuma, 5,45; İbn-i Mace, Cenaiz, 65; Ahmed bin Hanbel, 4/8. 5- Mektubat, s. 166. 6- İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 222. 7- Sözler, 16. Söz, s. 223, 224.

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP: Toplumu terörize etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz

    Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar

    3 Büyük şehirde ekmeğe zam

    Esenyurt Belediye Başkanı: Evlerde oturulmasında bir sorun yok

    İspanya'da seçimleri sosyalistler kazandı

    'Artık ülke gündemine dönün'

    Çorlu’lu aileler soruyor: Sadece dört kişi mi sorumlu?

    Kahvaltı, ölüm riskini azaltır

    Dil konusunda hassas olunmalı

    Kur’ân-ı Kerîm’e gönülden teslim olmalı

    Döviz mevduatı 20 milyar dolar arttı

    Beşiktaş - Ankaragücü maçında çocuklar için sessiz çığlık

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'e tepki

    Zarif: Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilebiliriz

    TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

    Sri Lanka'daki çatışmalarda 6'sı çocuk 15 kişi öldü

    "Ben kaybedilmiş bir seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim''

    Endonezya'da sel ve toprak kayması: 12 ölü

    Küçükbaş hayvancılık için Antalya'da toplanılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    O zaman öyleydi, şimdi böyle mi yani?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Alan da pişman, almayan da…
    Mehmet KARA

    Sakin olun!
    Genel

    CHP: Toplumu terörize etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenazede birleş(me)mek
    Risale-i Nur'dan

    “Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin”
    Cevher İLHAN

    Endişede dünyada dördüncü ülke!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler her zaman diridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.