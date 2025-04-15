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15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Bitmeyen mala talip miyiz?

Süleyman KÖSMENE
15 Nisan 2025, Salı
Muhtelif okuyucularımız: “Hizmetlerimiz zekâtla desteklenir mi?

Zekatı Verin 

Zekâtı verildiğinde dünyada biten mal, Cennette bitmeyen mala dönüşüyor. Rahmetle ve bereketle sahibini ebedî ihya eder. Cenab-ı Allah böyle tasarrufları yapanların malını lehine kat kat arttırır. Nitekim buyuruyor ki: “Zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne hayır takdim ederseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz.”1

Âyette Cenab-ı Allah’ın farz  bir emri olan zekâtı Allah’a borç vermek sayması ve kendi yüce katında, verenin lehine kat kat arttırarak daha üstün bir mükâfat olarak saklayacağını müjdelemesi emsalsiz bir rahmettir. Öyle ki insan Allah’ın verdiklerinden veriyorken, rahmet sevap olarak katlanıp insana geri dönüyor.      

Bitmeyen Sevap

Her salih amele en az bire on sevap vaad eden Kur’ân’dır.2 Keza her iyiliğin ve salih amelin on katından yedi yüz  katına ve daha fazlasına kadar Allah katında karşılık bulacağını müjdeleyen de Peygamber Efendimiz’dir (asm).3

Öte yandan Cenab-ı Allah’ın, her salih amele on katı sevap vaad ederken, bir de “o Benim içindir, onun mükâfatını Ben veririm”4 buyurduğu oruç ibadeti vardır ki, Cenab-ı Allah’ın oruca takdir ettiği sevabı akıl havsala almıyor.

Peki, fart-ı sevabıyla akıl terazisini koparan, üstelik kul öldüğü hâlde amel defterini kapatmayıp, katlanarak kulun hanesine yazdıran başka salih ameller var mıdır?

Evet, vardır. Bir amel ki:

1- Sınırsız ölçüde çok yüksek sevap kazandırıyorsa.

2- Kul öldüğü hâlde amel defterini kapatmıyorsa.

3- Kapanmayan amel defterinde, bu amelin sevabı, havsalamıza sığmayan ölçülerle katlanmaya devam ediyorsa…

Böyle amelin özgül ağırlığını akıl ve havsala terazisi tartamıyor.

Bu ölçülerle üç tür amel vardır.  

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak üç tür amel bundan müstesnadır. 1- Sadaka-i cariye, 2- Kendisinden yararlanılan ilim, 3- Kendisine hayır duâ eden salih evlât.”5

Sevabı Kesİlmeyen Sadaka 

Salih evlâdı olan anne-babalara müjdeler olsun. Evlâtlarının salâhati devam ettikçe amel defterleri açık kalıyor. Evlâtlarının salâhati bir sevap çeşmesi oluyor ve amel defterlerine sevap yağdırıyor.

İlminden faydalanılan âlimlere müjdeler olsun! İlmi insanlara fayda verdikçe amel defterleri açık kalıyor ve bir sevap sağanağı hâlinde amel defterlerine sevap yağdırıyor.

Sadaka-i cariye sahiplerine müjdeler olsun! Sadaka-i cariye, akan ve kesilmeyen sadaka demektir. Verdiğiniz bağış ile bir yoksul karnını doyuruyorsa bu “bir” sadakadır. Verdiğiniz sadaka ile bir yoksul aklını doyuruyor, kalbini şüphelerden kurtarıyor, tahkikî iman elde ediyor, sosyal ve siyasî hadiselerde istikamet kazanıyorsa, bu, sevabı kesilmeyen sadaka, yani sadaka-i cariye olur. O faydalandıkça ve başkasını faydalandırdıkça maddî kaynak siz olduğunuz için, sizin amel defterinize sevap yağar.

Şimdi; zekâtımızı öyle bir yere verelim ki, o yer hem ilim, iman, irfan neşretsin… Hem insanlara dinî-siyasî-içtimaî istikamet versin… Hem hakkın ve hukukun hatırını âli tutsun… Hem adaletin sübut bulması için pozitif neşriyat yapsın… Hem doğru İslâmiyet’in ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğun bilinmesi ve yaşanması için cehd ve gayret sarf etsin… İşte o yer, hizmetlerimizdir.

Zekâtımızı hizmetlerimiz için sarf ettiğimizde, kendi sevabından başka, dünyevî-uhrevî bin bereketle, binlerce dereceyle bizim hanemize yazılır. İnşallah bitmeyen bir Cennet çeşmesi olur.

Dipnotlar:

1- Müzzemmil Suresi: 20; bakınız: Bakara Suresi: 110.

2- En’am Suresi: 160.

3- Buharî, Sahih, İmân, 31; Süyûtî, Câmiü’s-Sağîr, 1, 151.

4- Buharî, Savm, 2.

5- Dârimi, Mukaddime, 46.

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