Can Kardeş’in Eylül 2021 sayısı çıktı: Bitkiler nasıl zikreder?

Çocukların dergisi Can KardeŞ, Eylül 2021 sayısında “Bitkiler nasıl zikreder?” sorusuna cevap veriyor. Derginin kapak konusu ise orman yangınları...

İSTANBUL - YENİ ASYA

SEDAT SERDAR - sedat@ye­ni­as­ya.com.tr

Can Kardeş Dergisi gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Dergi, Eylül 2021 sayısında (380’inci sayı), kapak dosyasında orman yangınlarının sebep ve sonuçlarını işliyor.

Renkli Düşünceler’de İnci Karaman; Dünyanın Akciğerleri: Ormanlarımız başlıklı yazısında; “İnsan, nefes aldığı sürece yaşar. Ormanların sağladığı oksijen sayesinde ciğerlerimiz rahat bir şekilde nefes alır” diyor.

Ormanların sadece insanlar için değil, bütün kâinat için önemli olduğuna, ekosisteme de fayda sağladığına vurgu yapan Karaman minik okurlarına çevre duyarlılığı mesajını veriyor.

BİTKİLER NASIL ZİKREDER?

“Fidanın Duâsı” yazısında, sevilen karakter Arif, dede ve nenesiyle beraber fidan dikiyor. Peygamber Efendimizin (asm) “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin” hadisi üzerine aralarında koyu bir sohbet geçiyor.

İsmail Tezer’in kaleme aldığı bu yazı serisinde, bitkilerin zikrine şahit olan Arif’in bu heyecanına siz de ortak olun. Mehtap Yıldırım Yükselten, “Ağaçların Sesi” başlıklı yazısında, Ağaçların insanlar için fayda ve hizmetlerini bir ağacın diliyle sizlere aktarıyor. Ne Haber köşesinde, Kübra Örnek Korkmaz, Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Burhan Aydoğan ile bir röportaj gerçekleştirdi. “Ormanları sevgi ve bilinç korur” diyen Aydoğan gündeme dair önemli soruları cevaplandırıyor.

DENİZ NEDEN TUZLUDUR?

Makas Eller’in yazarı Şule Ünlü Gülgün, okullar açılmasıyla beraber çocuklara fayda sağlayabilecek bir etkinlik ile okurların karşısında çıkıyor. Montessori ile yazı yazmaya hazır mısınız?

İrem Demir’in, Hayvanlar Âlemi köşesinde fabl tarzıyla yazdığı, ilgiyle takip ettiğiniz sayfanın bu ayki konuğu: Dev Hortumlu Nazik Fil. Filin özelliklerini kendi dilinden öğrenmek ister misiniz?

Bahçıvanın Not Defteri’nde, Ravza Güleçyüz, Dört Mevsim Yeşil kalan ağaçlardan bahsediyor.

Mikrofon Sende de Berfin Karakoyun, çocuklara sordu: “Deniz neden tuzludur?”

Cevaplar yüzünüzde tebessüm bırakacak.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE EN İYİ ARKADAŞ: CAN KARDEŞ

Derginin minik kalemlerinden Lemanur Yükselten, arkadaşlarına kapak konusuna uygun bir fikir veriyor. Diyor ki; “Ormanlarımız Yanmasın.” Bakalım ne tür fikri var, birlikte okuyalım.

Vız Vız Arı, Uçan Çocuk yine güncel konularıyla karşınızda!

İkizler, Asya ile Zamana Yolculuk, Origami, Resfecan’ın Maceraları, Şenlik, Genç Yazar Çizerler, Fenlerin Dili, Çizgilerle Kıssalar, Bulmacalar ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip edin! Yeni eğitim dönemine Can Kardeş’le girin. Okuyun ve okutun!