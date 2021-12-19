Çocuklar masal sever: Güzel değerler, bitki ve hayvanlar üzerinden zihinlere aktarılır

Yeni Asya Neşriyat’ın bir markası da “Can Kardeş Yayınları” olup, bu çerçevede gerek çocuk dergisi “Can Kardeş”teki gerek dış kaynaklardan gelen ve onun da uygun bulup önerdiği “kitap” kıymetindeki çalışmalar değerlendirilmekte.

İşte, bir dış kaynaktan sağlanıp yayınevine teklif ve tavsiye edilen çalışmalardan birisi de “Mahmut Dede’den Serra’ya Masallar” adını taşıyor. Mahmut Burak’ın hazırladığı kitapta “Aslan ile fare,” “Horoz ile keklik,” “Şehir faresi ile kır faresi,” “Tilki ile keçi,” “Bülbül ile atmaca,” “Köpek ile kurt,” “Çakal, horoz ve köpek,” “Tilki ile maymun,” “Sinekler ve bal,” “Tarla kuşu,” “Tavşanlar ve kurbağalar,” “Saksağan ve güvercinler,” “Horoz ile inci,” “Yaşlı adam ve eşeği,” “Çiftçi ile kırlangıç,” “Kartal, karga ve istiridye kabuğu,” “Aç gözlü köpek,” “Tavus ile karga,” “Karasinek ile karınca,” “Adam, köpeği ve eşeği,” “Tavus ile bülbül,” “Kuzgun besleyen şahin,” “Dut ağacı ve ipek böceği kozaları,” “Sadberg gülü ve yaban gülü,” “Kavak ağacı ile kabak,” “Buğday ile kiraz,” “Keten ile pamuk,” “Çay ile meşe” ve “Okumanın faydaları” başlıklı toplam 29 adet masal yer alıyor. (Elimizdeki nüsha Ekim 2020 tarihli “ilk baskı” olup, 13,5 x 21 cm ebadında ve 144 sayfa.)

“Takdim”i olmayan kitap, “ön söz” yazısı üzerinden şöyle tanıtılmakta:

“Masal çok eski zamanlardan günümüze ulaşan bir türdür. Masal insanoğlunun yüzyıllarca süren tecrübelerinden süzülüp gelir—en eski edebî türlerden biridir. Olağanüstü olay ve kahramanlarla süslenen masal, çocukların her zaman ilgisini çekmiştir. (...)

“Bu kitapta yer alan masallar Mehmet Rıfat’ın ‘Hikâyat-ı Müntehabe’ ve Rasih Efendinin ‘Menâkıb-ı Hayvan – Beray-ı Teşhîz-i Ezhân’ (Ezop Masalları tercümesi) adlı eski harfli kitaplarından sadeleştirilerek kaleme alınmıştır.

“Masalların elden geldiğince kurgularına dokunulmadı; ancak masala katkısı olmayan bazı cümleler alınmadı—küçük bazı eklemeler yapıldığını söylemek gerek!

“Masalları, çocukların kolayca anlayabilmeleri için kısa cümlelerle verme yolu seçildi. Masalın anlaşılmasına yönelik değerlendirme testleri konuldu...”

KAPAK YAZISI

“Dünyâmız hızla değişiyor, şehirler başkalaşıyor...Teknolojiyle birlikte insan da değişiyor! Bu hızlı değişim karşısında çocuklarımızı yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak, en önemli çabamız. Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Yavrularımıza‘iyiyi, doğruyu ve güzeli’ nasıl göstereceğiz? Onların hayâl dünyâlarına girip, duygularını keşfetmelerini nasıl sağlayacağız?..

“Hiç şüphesiz, çocuk eğitimi[nde] ve çocuklarımızla bağlarımızı güçlendirmede [bitki ve] hayvan masallarının ayrı bir yeri vardır. Çocuklar [bitki ve] hayvanların kahramanı olduğu masallara ayrıbir ilgi duyar, onları zevkle dinler ve okur; verilmek istenen dersi kolayca alır... Bu masallarda verilen öğütler ‘değerler eğitimi’ açısından son derece faydalı ve pratiktir.Çocuklar zevkle kendini masalın hayâl dünyasına kaptırırken bir yandan da ‘değerler eğitimi’ni alırlar, inanç ve kültürümüzün öne çıkardığı değerleri öğrenirler... ‘Erdemlilik, yardımseverlik, paylaşma, adâlet, akıllılık, dürüstlük, arkadaşlık, yaşananlardan ders çıkarmak, kötülük yapmamak, birlik olmak, tok gözlülük’ gibi güzel hâller [bitki ve] hayvanların dünyâsından çocuklarımızın zihnine aktarılır.

“Elinizdeki masal kitabı bu düşüncelerle kaleme alındı. Çocuklarımızın mânevî gelişimine ve değerler eğitimine katkıda bulunması dileğiyle...”

Editör: ORHAN GÜLER