Malatya’da tanıtım seferberliği

Malatya’da Risale-i Nur Külliyatı’nın tanıtım seferberliği başlatıldı.

Malatya Yeni Asya Temsilciliği’nce yapılan çalışmalarla gazetemiz, dergilerimiz ve diğer yayınlarımız meraklılara ulaştırılıyor.

Malatya’da gazete ve dergilerimizin dağıtım ve tanıtımını yapan Ahmet Kurnaz, çalışmaları hakkında bilgi verirken şöyle dedi:

“Bütün Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da her gün biraz daha gayretle yayınlarımızı tanıtıyoruz. Başta Risale-i Nur eserleri olmak üzere gazetemiz ve dergilerimizi muhtaçlara ulaştırıyoruz. Adeta seferberlik ilân ettik. 21 Şubat, 23 Mart ve 2 Nisan’da yayınlanan ‘özel sayı’ları yüzlerce işyerine ulaştırdık. Okuyanlardan da duâ ve teşekkür aldık. Gazetemizi işyerlerine ve eşe dosta bırakınca çok duâlar aldık ve mutlu olduk. Bütün abonelerimizin destekleriyle ve bilhassa şefkat kahramanı hanımların maddî ve manevî yardımlarıyla daha nice hizmetlere imza atmaya hazırız.”

Malatya - Yeni Asya