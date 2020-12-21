Meyve Risalesi meyvesini vermeye başladı

İzmir’de hediye olarak dağıtılan Meyve Risalesi, Gençlik Rehberi ve Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan kitaplar yoğun ilgi görüyor.

İzmir’in Bornova ilçesinde Asya Giyim mağazası gelen müşterilerine Meyve Risalesi hediye ediyor. 1996 yılından bu yana Bornova merkezde faaliyetini sürdürmekte olan Asya Giyim, hanımlara hitap eden bir mağaza. Aynı zamanda Yeni Asya Gazetesi’nin irtibat bürosu olarak hizmetine devam ediyor.

Her gün Yeni Asya’yı duvarına asarak; gelen geçenlerin baş sayfayı okumasına imkân sağlıyor. Asya Giyim, İzmir’de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem felâketinden sonra; Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan ‘Deprem Sebep ve Hikmetleri’ kitabını müşterilerine hediye etmeye başlamıştı. Sonraki günlerde de Avustralya Nur Vakfı’nın desteği ile, Meyve Risalesi ve Gençlik Rehberi kitaplarını da hediye listesine ilâve etti.

Çocuklarımıza okumayı teşvik edelim

Bilhassa gençler tarafından bu kitaplar ilgi ile karşılanmakta. Ayrıca anneler de; “Çocuklarımız için bu kitaplar çok güzel. Okumalarını teşvik edelim. Sürekli telefon ve bilgisayarla meşgul oluyorlar. Bu güzel kitapları okusunlar” diye teşekkür ederek kitapları alıyorlar. Covid-19 salgını sebebiyle EVDE-KAL kampanyası, sokağa çıkma yasakları ve okulların kapalı olmasından dolayı gençlerin evden internet vasıtası ile öğrenimine devam etmesi sebeplerinden ötürü kitap okuma imkânı artmış olup, hediye kitapları büyük ilgi görüyor.

İzmir - Yeni Asya