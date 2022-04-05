Şiirle Bediüzzaman

Tevfik Boz

(16. bölüm) Abdülkerim'in Üstad'a ricası Babasının itikadı ise bozuk Üstad vazifeli, şeyhin rüyası Paşa yola gelmez, size yazık Ricasını kabul etti Hz. Üstad Çileler zincirlerin ilk halkası Kaderin tecellisi, İlahi murad Yol çetin, Allah'a iman davası Üstad Mardin’e doğru yolda Yaşı onaltı, omuzda mavzer Yolunu kesen şakiler, yolunda Mavzerle mermi attı, tek nefer Yolda ikinci grup çete çıktı Çetenin sayıları hayli fazla Çete Üstad'ın etrafını sardı Hz. Allah’ın yardımı seninle Çete işi; soygun ve öldürmek Bu çetenin içinden birisi çıktı Hz. Üstad'ı tanıdığını duyurmak Çete reisi saygıyla çemberi açtı "Ben Miran aşiretinde gördüm Bu, bütün hocaları ilzam etti Bilgi, kabiliyetini çok duydum Hediye ve yardımları reddetti" Çete Üstad ile yavaş yavaş Adeta koruma altına alındı Allah’ın inayeti; oldular yoldaş Mardin yakınında çete ayrıldı Bugüne değil, sen maziye git Araç gereç yok, lazım olan sabır Yaşı kaç ki, ne mal ne de servet Birkaç günde Mardin’e varır Mardin mollaları Said’i duymuş Mollalar toplanmış, sorusu uyarı Molla Said Mardin’e misafir olmuş Muarazadan vazgeçme kararı Mardin iline iki talebe gelmiş Biri Cemalettin-i Afgani’ye bağlı Biri Şeyh Sünusi’ye bağlı kalmış Tarikatı yakından tanımış; kârlı Said, korkuyla hiç tanışmamış Mola Said, mavzeri nerede aldı Hatırla, o mavzeri Paşa vermiş Nemazı kılmazsan ölümdü vaadi Vazifeli değilse, o bir çocuk Paşayı nasıl tehdit edebilir? Hz. Üstad vazifeli, ey insan O tebliğ ve ikna eder

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