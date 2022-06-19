Şiirlerle Bediüzzaman

Şeriatı garranın kelamı ezeli
Ezelde geldi ebede gidecek
Cin ve inse tebliğ hukuki belli
Amelimiz ahirette sorulacak
İstanbul haham başı Karasso
Selanikte Hz. Üstadı dinledi
Haham başı itirafını doğrusu
Biraz dinlese idi imana gelirdi
Karasso Osmanlı devlete karşı
Sinsi çalışması ve planı gizli
Yahudiler namına gayret yarışı
Hz.Üstadı dinledi, art niyeti belli
Gaye Hz.Üstadı safına çekmek
Hz.Üstad anlatmaya başlamış
İman ederim korkusu kaçmak
Yahudi itirafı tek çare kaçmış
Az kalsa Müslüman olurmuş
Evet o yahudi davasına sadık
Hz.Üstad iman dersini vermiş
Kabul etti iman etmedi yazık
Karasso Hz.Üstadı ziyareti
Bir amacın peşinde koşmak
Üstadı kendine çekme niyeti
Vezifeliyi tanıyamadı ahmak
Bak şu otuz bir mart hadisesi
İpte sallanan kişileri gösterir
Nedir bu ihtilalcıların hikayesi
İhtilalcı gizli işi maşayı kullanır
Osmanlı mahkemelerin gidişi
Hz.Üstadın ifadelerinde belli
Dini kullanmak ihtilalcıların işi
Bin canım olsa fedadır keçeli
Hurşid Paşa mahkemeyi yönetir
Üstada sorar şeriatı mı istedin?
Hz.Üstada ipe asılanı gösterir
Cevap beni korkutmak niyetin
Korku ise hiç elimi tutmamış
Mahkeme reisi ey Hurşid Paşa
Yahudilerin planı hiledir işi
Ellerinde var hep yedek maşa
Şeriata bin canım feda ederim
Yalnız ihtilalcıların gibi değil
Şeriatı Muhammediye derim
İşte Üstadın beraatı şeriata delil
Hz.Üstad, istediği şeriatı garra
İhtilalcıların ise gidişleri yanlış
Şeriatı garrayı ise İslam da ara
Gerisi hep hissidir yanliş o gidiş