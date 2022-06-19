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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
19 Haziran 2022, Pazar
Şiir: Tevfik Boz - (Yirmibeşinci Bölüm)

Şeriatı garranın kelamı ezeli

Ezelde geldi ebede gidecek

Cin ve inse tebliğ hukuki belli

Amelimiz ahirette sorulacak

 

İstanbul haham başı Karasso

Selanikte Hz. Üstadı dinledi

Haham başı itirafını doğrusu

Biraz dinlese idi imana gelirdi

 

Karasso Osmanlı devlete karşı

Sinsi çalışması ve planı gizli

Yahudiler namına gayret yarışı

Hz.Üstadı dinledi, art niyeti belli

 

Gaye Hz.Üstadı safına çekmek

Hz.Üstad anlatmaya başlamış

İman ederim korkusu kaçmak

Yahudi itirafı tek çare kaçmış

 

Az kalsa Müslüman olurmuş

Evet o yahudi davasına sadık

Hz.Üstad iman dersini vermiş

Kabul etti iman etmedi yazık

 

Karasso Hz.Üstadı ziyareti

Bir amacın peşinde koşmak

Üstadı kendine çekme niyeti 

Vezifeliyi tanıyamadı ahmak

 

Bak şu otuz bir mart hadisesi

İpte sallanan kişileri gösterir

Nedir bu ihtilalcıların hikayesi

İhtilalcı gizli işi maşayı kullanır

 

Osmanlı mahkemelerin gidişi

Hz.Üstadın ifadelerinde belli

Dini kullanmak ihtilalcıların işi

Bin canım olsa fedadır keçeli

 

Hurşid Paşa mahkemeyi yönetir

Üstada sorar şeriatı mı istedin?

Hz.Üstada ipe asılanı gösterir 

Cevap beni korkutmak niyetin 

 

Korku ise hiç elimi tutmamış

Mahkeme reisi ey Hurşid Paşa

Yahudilerin planı hiledir işi

Ellerinde var hep yedek maşa

 

Şeriata bin canım feda ederim 

Yalnız ihtilalcıların gibi değil

Şeriatı Muhammediye derim 

İşte Üstadın beraatı şeriata delil

 

Hz.Üstad, istediği şeriatı garra

İhtilalcıların ise gidişleri yanlış  

Şeriatı garrayı ise İslam da ara 

Gerisi hep hissidir yanliş o gidiş 

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