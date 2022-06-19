Şiirlerle Bediüzzaman

Şiir: Tevfik Boz - (Yirmibeşinci Bölüm)

Şeriatı garranın kelamı ezeli Ezelde geldi ebede gidecek Cin ve inse tebliğ hukuki belli Amelimiz ahirette sorulacak İstanbul haham başı Karasso Selanikte Hz. Üstadı dinledi Haham başı itirafını doğrusu Biraz dinlese idi imana gelirdi Karasso Osmanlı devlete karşı Sinsi çalışması ve planı gizli Yahudiler namına gayret yarışı Hz.Üstadı dinledi, art niyeti belli Gaye Hz.Üstadı safına çekmek Hz.Üstad anlatmaya başlamış İman ederim korkusu kaçmak Yahudi itirafı tek çare kaçmış Az kalsa Müslüman olurmuş Evet o yahudi davasına sadık Hz.Üstad iman dersini vermiş Kabul etti iman etmedi yazık Karasso Hz.Üstadı ziyareti Bir amacın peşinde koşmak Üstadı kendine çekme niyeti Vezifeliyi tanıyamadı ahmak Bak şu otuz bir mart hadisesi İpte sallanan kişileri gösterir Nedir bu ihtilalcıların hikayesi İhtilalcı gizli işi maşayı kullanır Osmanlı mahkemelerin gidişi Hz.Üstadın ifadelerinde belli Dini kullanmak ihtilalcıların işi Bin canım olsa fedadır keçeli Hurşid Paşa mahkemeyi yönetir Üstada sorar şeriatı mı istedin? Hz.Üstada ipe asılanı gösterir Cevap beni korkutmak niyetin Korku ise hiç elimi tutmamış Mahkeme reisi ey Hurşid Paşa Yahudilerin planı hiledir işi Ellerinde var hep yedek maşa Şeriata bin canım feda ederim Yalnız ihtilalcıların gibi değil Şeriatı Muhammediye derim İşte Üstadın beraatı şeriata delil Hz.Üstad, istediği şeriatı garra İhtilalcıların ise gidişleri yanlış Şeriatı garrayı ise İslam da ara Gerisi hep hissidir yanliş o gidiş

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