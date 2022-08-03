Şiirlerle Bediüzzaman

(Yirmisekizinci Bölüm)

Övgü ile iltifatı hiç sevemedi, Kur’an’ın tefsiri Risale-i Nur dedi, Van Kalesinde düşerken ‘Ah davam!’ dedi, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. Yok nurun benzeri ve modeli, İstikbalin nimeti yolları belli, İman Kur’an davası oku, keçeli Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. Dualarınız tesirli olur elbet, Birlikte kuvvet bulur ümmet, Ya Rab! Bize hidayet nasip et, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. İslam parçalanmış mı sence? Tahsile gitmiş, İngilizce, Arapça, Menfi kalbe vurulmuş kelepçe, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. Vazife taksimi işte Hindistan, Mü’minlere lazım tahsili Kur’an, İslam’ın istikbalidir ehli iman, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. İngiliz mektebinde ders alır, Mezun olacaklar ise yol alır, ‘Rus dağılır’ diyor insani kamil, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. Mısır İslam’ın zeki bir evladı, İngiliz mektebinde ders aldı, Hz. Mehdi’yi tanımaya az kaldı, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur Kafkas,Türkistan bahadır oğlu, Tahsile gitmiş Rusya’da okulu, Şefi’in şefaatini dile Allah’ın kulu, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. Salih evladlar Hakkın rehberi, Rus mektebi tahsillerinin yeri, Rusya dağılacak, vermiş haberi , Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. Herbiri bir kıtanın başına geçer, Adil pederin intikamını alır beşer, Allah’ın Resulü ve Kur’an rehber, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. İntikamını al, topla, tüfekle değil, Kavlileyyin, Allah bir, sayısız delil, Hidayete gel diyor cennete ehil, Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.

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