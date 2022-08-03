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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
03 Ağustos 2022, Çarşamba
(Yirmisekizinci Bölüm)

Övgü ile iltifatı hiç sevemedi, 

Kur’an’ın tefsiri Risale-i Nur dedi,  

Van Kalesinde düşerken ‘Ah davam!’ dedi,

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.

 

Yok nurun benzeri ve modeli, 

İstikbalin nimeti yolları belli, 

İman Kur’an davası oku, keçeli

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.

 

Dualarınız tesirli olur elbet, 

Birlikte kuvvet bulur ümmet, 

Ya Rab! Bize hidayet nasip et, 

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.

 

İslam parçalanmış mı sence? 

Tahsile gitmiş, İngilizce, Arapça,

Menfi kalbe vurulmuş kelepçe, 

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. 

 

Vazife taksimi işte Hindistan, 

Mü’minlere lazım tahsili Kur’an, 

İslam’ın istikbalidir ehli iman,  

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.

 

İngiliz mektebinde ders alır,   

Mezun olacaklar ise yol alır, 

‘Rus dağılır’ diyor insani kamil, 

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. 

 

Mısır İslam’ın zeki bir evladı, 

İngiliz mektebinde ders aldı, 

Hz. Mehdi’yi tanımaya az kaldı,         

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur 

 

Kafkas,Türkistan bahadır oğlu, 

Tahsile gitmiş Rusya’da okulu, 

Şefi’in şefaatini dile Allah’ın kulu, 

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.

 

Salih evladlar Hakkın rehberi,

Rus mektebi tahsillerinin yeri, 

Rusya dağılacak, vermiş haberi ,

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.

 

Herbiri bir kıtanın başına geçer, 

Adil pederin intikamını alır beşer, 

Allah’ın Resulü ve Kur’an rehber, 

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. 

 

İntikamını al, topla, tüfekle değil, 

Kavlileyyin, Allah bir, sayısız delil, 

Hidayete gel diyor cennete ehil, 

Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur. 

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