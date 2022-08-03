Şiirlerle Bediüzzaman

Övgü ile iltifatı hiç sevemedi,
Kur’an’ın tefsiri Risale-i Nur dedi,
Van Kalesinde düşerken ‘Ah davam!’ dedi,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
Yok nurun benzeri ve modeli,
İstikbalin nimeti yolları belli,
İman Kur’an davası oku, keçeli
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
Dualarınız tesirli olur elbet,
Birlikte kuvvet bulur ümmet,
Ya Rab! Bize hidayet nasip et,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
İslam parçalanmış mı sence?
Tahsile gitmiş, İngilizce, Arapça,
Menfi kalbe vurulmuş kelepçe,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
Vazife taksimi işte Hindistan,
Mü’minlere lazım tahsili Kur’an,
İslam’ın istikbalidir ehli iman,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
İngiliz mektebinde ders alır,
Mezun olacaklar ise yol alır,
‘Rus dağılır’ diyor insani kamil,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
Mısır İslam’ın zeki bir evladı,
İngiliz mektebinde ders aldı,
Hz. Mehdi’yi tanımaya az kaldı,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur
Kafkas,Türkistan bahadır oğlu,
Tahsile gitmiş Rusya’da okulu,
Şefi’in şefaatini dile Allah’ın kulu,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
Salih evladlar Hakkın rehberi,
Rus mektebi tahsillerinin yeri,
Rusya dağılacak, vermiş haberi ,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
Herbiri bir kıtanın başına geçer,
Adil pederin intikamını alır beşer,
Allah’ın Resulü ve Kur’an rehber,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.
İntikamını al, topla, tüfekle değil,
Kavlileyyin, Allah bir, sayısız delil,
Hidayete gel diyor cennete ehil,
Oku, Kur’an’ın tefsiridir Risale-i Nur.