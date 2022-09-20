Şiirlerle Bediüzzaman

ŞİİR -(Otuzüçüncü bölüm) - Tevfik BOZ

Üstad Van’dan Şam’a giderken Üleması hoşamedi ile karşılar Mescd-i Emevi hutbe okurken Neyi hatırlatır mujdeli habar Araç yok, yolu uzun kaçtır yaşı? Sevkı illahı kader bak, sarıklı başı Rivayet vardır mehdinin vazifesi Vazifesi dini tebliğ ve İslamı aşı Nerede bulunur hangi adreste Hutbesi mescidi emevi derste Şamın uleması ise nam salmış Molla Said’in sevgisi ise herkeste Hz, Üstad’dan önce ilmi gitmiş Şam’ın uleması Üstadı beklemiş Şam ulema yatağı, alimlerin yeri Ulemanın içinde hutbe irae etmiş. Emevi mescidi ise mana yüklü Mescidi Emevide uleması dolu Molla Said hutbe okur vazifeli Ne mânâ taşır Allah’ın salih kulu Sahası geniş, tebliğ ile vezifeli Çile çekti hapis yattı vazıfe belli Risale-i Nurun müelifi, Hz. Üstad Nurların talebesi ol hey keçeli Seyahatımda beni tanımadılar Kıyafetim belli, tacir zannettiler Hazretı Mehdi gelme zamanı. Bekleyen zatı nurani, üstad ettiler İki ayak üstünde gezen sandık İçinde kalb yazılı vezifeli sadık Hazretı Üstad sadakat timsali Hâlâ bilemeyen varsa yazık Hem tacirdir hem de kimyager Üstadın anlatma sahası her yer Üstad çıleye razı başını eğmedi Yanlış işe girenlere verir haber Hazret İsa, Hz. Mehdi meselesi Emevi camide hutbe okuması Mehdiyi anlatır ehli ilim ravileri Hz. Mehdi, evlad-ı resul şeceresi Tevfik Boz

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