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20 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
20 Eylül 2022, Salı
ŞİİR -(Otuzüçüncü bölüm) - Tevfik BOZ

Üstad Van’dan Şam’a giderken 

Üleması hoşamedi ile karşılar

Mescd-i Emevi hutbe okurken

Neyi hatırlatır mujdeli habar

 

Araç yok, yolu uzun kaçtır yaşı?

Sevkı illahı kader bak, sarıklı başı 

Rivayet vardır mehdinin vazifesi

Vazifesi dini tebliğ ve İslamı aşı

 

Nerede bulunur hangi adreste

Hutbesi mescidi emevi derste

Şamın uleması ise nam salmış 

Molla Said’in sevgisi ise herkeste

 

Hz, Üstad’dan önce ilmi gitmiş

Şam’ın uleması Üstadı beklemiş

Şam ulema yatağı, alimlerin yeri

Ulemanın içinde hutbe irae etmiş.

 

Emevi mescidi ise mana yüklü

Mescidi Emevide uleması dolu

Molla Said hutbe okur vazifeli

Ne mânâ taşır Allah’ın salih kulu

 

Sahası geniş, tebliğ ile vezifeli

Çile çekti hapis yattı vazıfe belli 

Risale-i Nurun müelifi, Hz. Üstad

Nurların talebesi ol hey keçeli

 

Seyahatımda beni tanımadılar

Kıyafetim belli, tacir zannettiler

Hazretı Mehdi gelme zamanı. 

Bekleyen zatı nurani, üstad ettiler

 

İki ayak üstünde gezen sandık

İçinde kalb yazılı vezifeli sadık

Hazretı Üstad sadakat timsali

Hâlâ bilemeyen varsa yazık

 

Hem tacirdir hem de kimyager

Üstadın anlatma sahası her yer

Üstad çıleye razı başını eğmedi

Yanlış işe girenlere verir haber

 

Hazret İsa, Hz. Mehdi meselesi

Emevi camide hutbe okuması

Mehdiyi anlatır ehli ilim ravileri

Hz. Mehdi, evlad-ı resul şeceresi

Tevfik Boz

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