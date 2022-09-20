Şiirlerle Bediüzzaman

Üstad Van’dan Şam’a giderken
Üleması hoşamedi ile karşılar
Mescd-i Emevi hutbe okurken
Neyi hatırlatır mujdeli habar
Araç yok, yolu uzun kaçtır yaşı?
Sevkı illahı kader bak, sarıklı başı
Rivayet vardır mehdinin vazifesi
Vazifesi dini tebliğ ve İslamı aşı
Nerede bulunur hangi adreste
Hutbesi mescidi emevi derste
Şamın uleması ise nam salmış
Molla Said’in sevgisi ise herkeste
Hz, Üstad’dan önce ilmi gitmiş
Şam’ın uleması Üstadı beklemiş
Şam ulema yatağı, alimlerin yeri
Ulemanın içinde hutbe irae etmiş.
Emevi mescidi ise mana yüklü
Mescidi Emevide uleması dolu
Molla Said hutbe okur vazifeli
Ne mânâ taşır Allah’ın salih kulu
Sahası geniş, tebliğ ile vezifeli
Çile çekti hapis yattı vazıfe belli
Risale-i Nurun müelifi, Hz. Üstad
Nurların talebesi ol hey keçeli
Seyahatımda beni tanımadılar
Kıyafetim belli, tacir zannettiler
Hazretı Mehdi gelme zamanı.
Bekleyen zatı nurani, üstad ettiler
İki ayak üstünde gezen sandık
İçinde kalb yazılı vezifeli sadık
Hazretı Üstad sadakat timsali
Hâlâ bilemeyen varsa yazık
Hem tacirdir hem de kimyager
Üstadın anlatma sahası her yer
Üstad çıleye razı başını eğmedi
Yanlış işe girenlere verir haber
Hazret İsa, Hz. Mehdi meselesi
Emevi camide hutbe okuması
Mehdiyi anlatır ehli ilim ravileri
Hz. Mehdi, evlad-ı resul şeceresi
Tevfik Boz