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2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
02 Temmuz 2022, Cumartesi
(Yirmialtıncı bölüm)

Divanı Harb-ii Örfi’de Said Nursi, 

O istibdada karşı hürriyet dedi.

Divanelikle yad olundu hususi, 

Timarhaneyi ise mekteb eyledi.

 

Seni tanımadılar Hz. Üstadım, 

manevi yönlerin gizli kalmış, 

Manevi yönlerindir muradım,    

Ami, alim nurda dersini almış.

 

Şehadet namesine şahid olun,  

Asrı Saadet medeniyeti arayın, 

Mazisini okumak doğru yolun, 

Risale-i Nurları okuyun tarayın.

 

İstibdada karşi Garibuzzaman’ı, 

Harbi umumiyi gören yaşlanır, 

Meşrutiyetin Bediüzzaman’ı, 

Vazifeli her gün hakkı bildirir.

 

Hakkı savun, çileye karşı dayan, 

Evet bu helaket ve felaket asrı, 

Ceremesi çetin inanıp yaşıyan, 

Ya Rabb! bize nasib et o sabrı.

 

Paşalar, zabitler hakka sarılınız, 

İstikamette ki hedef doğru yol, 

Mazlumun hakki, zalimde alınız,  

Hakikati anlatan, kavli leyyin olun

 

Semt semt dolaşır tebliğ eder, 

Vazifenin ağır tarafı omuzunda, 

Kulak ver, düşün pürşer beşer, 

Haksızlığa karşı hakkın yanında.

 

Şayet zamanı mazi canibinde, 

As-rı saadet mahkemesi açılırsa, 

İcraatın arkasında ve önünde, 

Bu can, bu bedende kalırsa. 

 

Müstakbelde de şikâyet gelse

Mazide üç yüz tenkidatı ukala, 

Tarih celpnamesi ile çağrılsa, 

Çatlak tarafi tamir ederiz evvela.

 

Hazreti Üstad İstanbul’dan ayrılır,  

Üstad Batum yolu ile Van’a gider,  

Tiflis’te medrsenin müjdesi verir, 

İstikbalde medrese temeli atar.

 

Kur’an-ı Kerim’dir Allah’ın kelamı, 

Ahir zamanın şeytanları çok olur, 

Gelen gidenlerde kesme selamı, 

Sağlam imana karşı hep yok olur.

 

Risaleleri okumanın sadakati, 

Hizmette kavli leyyini mesleki, 

Toplumdaki gezen şu cehaleti, 

Sakin bozma, kavli leyyin niyeti

 

İhtiyaç sahiplerine kavuşmak, 

Hakkı isbat etmek büyük delili

Mutlu olur hizmetinde olmak, 

Risale-i Nurları dağıtanlar vekili

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