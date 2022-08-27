Şiirlerle Bediüzzaman

Şiir - Tevfik Boz

İslam dini aydınlık güneş gibi, Güneş ise üflemekle sönmez, Şeffaf aydınlatıcı, gündüz gibi, Gaflette olanlar hakkı görmez. Hz. Üstadın toplumlara ziyareti, Hz. Üstad aşiret aşiret dolaşır, Hz. Üstad hakka hakikata daveti, Çile çeker velakin hedefe ulaşır. Doğuda geçerli aşiretin sözü, Kuvvet dengesi sayı ile belli, Rakibi üzerinde aşiretin gözü, Aşirette geçerli Şeriatın kavli. Aşiretler geçmişlerine bağlı, Bu gelenek hala devam eder, Hazreti Üstadı ise dinler ahali, Sulh için aşiret, aşiret gezer. Beytüşşebap aşiretinde isyan, Üstad diyor ki, gittim dinledim, Eşkiya beynamaz, mesele iman, Kayamakamı rakı içer öğrendim. Eşkiyalar dindar idareci ister, Demek ki kalplerinde iman var, Üstadın vaazı nasihatini dinler, Dini nasihatlar topluma yarar. Hz. Üstad Said Bediüzzaman, Aşiretlerin aralarında dolaşır, Barış için sulhkâr olsun her an, Gece gündüz sulh için uğraşır. Üstad vazifeli, vazifesine bağlı, Bediüzzaman keşif edilememiş, Üstadın ne mülkü var ne de malı, Sadakata bak, ah davam! demiş. Müridin mükafatı ise sadakati, Risale-i Nur talebesi sadakatı belli, Gıybet ise yasaktır, Kur’an’ın ayeti, Üstad medih istemiyor ey keçeli...

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