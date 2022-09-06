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6 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman (Otuzbirinci bölüm)

TEVFİK BOZ
06 Eylül 2022, Salı
Şiir - Tevfik Boz

İstibdadin Garibüzzamanı, 

Meşrutiyetin Bediüzzaman’ı, 

İstibdada karşıdir ve her anı, 

Meşveretin kararıdır keçeli.

 

Fakirin ensesinde isbdad eli

Düşün araştır kimler çıktı belli, 

Hep fakirlerde çıkar sadık veli,  

Meşveretin zülme karşı keçeli, 

 

Mazlumun ahı çıkar bir gün, 

Yoktur ki zulüm görmedi gün, 

Binlece zulüm görür her gün, 

Meşveretin zülme karşı keceli.

 

Diyar diyar onu sürgün ettiler, 

Mevki ve makamdan korktular, 

Said elli bin kuvvetinde dediler, 

Elli milyon kuvvetindedir keçeli.

 

İman davası asla taviz vermedi, 

Hala bekliyorlar Hazreti Mehdi, 

Hazreti Mehdi gelmiştir geldi,

Mehdiyi beklemeyin ey keçeli.

 

Risale-i Nur okuyan hidayet bulur, 

Hidayeti bulanlar hakikati görür, 

İman Kur’an davasıdır lazım sabır, 

Sabrın sonu selamettir ey keçeli.

 

Risale-i Nurlar dünyaya dağılmış, 

Risale-i Nur çeşitli dilere çevrilmis

İnşaalah İslamın zaferi bu gidiş, 

Neye hizmet etiğini bil ey keçeli.

 

Günlerin sayılı hizmete devam, 

Risale-i Nur okuyan alimle avam, 

Dünya fani birgün gelir sıram, 

Kayaddan düştü davam keçeli.

 

Kâinatta en büyük hakikat iman, 

Davam dedi hazret, Bediüzzaman, 

Hergün tevbe et ey nefsi nadan

İman Kur’an davasıdır ey keceli.

 

Risale-i Nur İslam alemine miras

Risale-i Nurları okuyanlara esas, 

Yirmi sahife okumak mevzu bash, 

Hızlı aracın tahtarevandır keçeli.

 

Şebi aruzdur düğün günün ilanı, 

Hocalar okurlar sela ile ezanı, 

Ne mutlu kişiye kazanmış imanı, 

Üstad iman dersi vermiş keceli.

 

Şirketi maneviye duasına dahil, 

Risale-i Nur çok oku insanı kamil, 

Eşhedü iman ettim kalb ile akil, 

Allah’a Resulüne şahid ol keçeli.

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