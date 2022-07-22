Şiirlerle Bediüzzaman

(Yirmiyedinci bölüm) - Tevfik Boz

Mazide çektiği çile dile kolay, Üstadın İstanbul ayrılışı anlat, Kitaplara sığışmaz ki bu olay, Yaya; ne aracı ne gereci ne at. Zamanın aracı ise kara teren, Terenin gidecek yolu ise belli, Teren kışın soğuk, yazın serin, Terenin yolcusu çevrenin ehli. Rusya İstanbul kaç kilometre, Fesubhanellah akla gelmedi, Düşünemedik gezdiği yerlere, Hz.Allah’a inancı davam dedi. Rusya’ya gelişi Tiflis’e gider, Rusya dağılır dinsiz kalamaz, Hazreti Üstad istikbali sözler Komünist bizde barınamaz. Tiflis’in Şeyh Sanan Tepesinde, Hazreti Üstad çevreye göz atar, Rus polisi ise ustadın yakınında ‘Sen neye bakıyorsun?’ diye sorar. ‘Medresemin planını çiziyorum’ Bakışı istikbaldeki medresesi, Rus polisi sözlerini anlıyorum, Dünya alem duyar Nurun sesi. Rus polisi, sen nerelisin sorar, Üstad Bitlisliyim cevabını verir, Rus polis burası Tiflis tekrarlar, ‘Bitlis Tiflis kardeşdir’ cevabı alır. Hazreti Üstad Rus polisine der. ‘Her kişin bihari gecenin nehari’ Rus polisi anlamadığını söyler Komünistlik biter yıkarlar duvarı Üç nurun birbirinin arkası, Peş peşe sırası ile doğacak, Sizde üç zulümat peş peşesi, Nurlar zulümatı dağıtacak. Hz. Üstad Sungur abiye der ki, Tiflis’te medresemi açacaksın, Hz. Üstad çok akıllıdır çok zeki, Bu akılın işi değil anlayacaksın. Asya’da da üç nurun zuhuru, Ve üç inkılapların bahsi geçer, Nurlar Kur’an’ın tefsiri mührü, Nurlar ikramı ilahi müjdeler. Rus polisi İslâm parça parça, Hazreti Üstad; ‘Tahsile gitmişler’ İngilizce Almanca ve Arapça, Mujdeli haberde sıra almışlar

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