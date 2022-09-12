Şiirlerle Bediüzzaman

Şiir - Tevfik Boz - (Otuzikinci bölüm)

Hazreti Üstad Van’a vasıl olunca, Münazarat’ı Van’da telif eder, Münazarat külliyattan önce, İçtimai kitabi yolu tarif eder. Hizmetin belli, Münazarat’ı oku, Yolu gösterir kulak ver ciddiye al, Üstadın elini tutmamış korku, İman Kur’an davası hizmette kal. Münazarat içtimai yaşantımız, Anlamak için müzakere gerek, Risale dersi vermiş Üstadımız, Hissiyatın zararı anlatır tek tek. İçtimai meseleler Münazarat, Yolumuzu gösteren bir kılavuz, Kendini şirketi maneviyeye at, Tükenmez manevi hazinemiz. Münazarat yol gösteren dürbün, Toplumlarda hissiyat mı dolaşır? Meşveret Kur’an’da sarih emir, Hem sevap alır ve hedefe ulaşır. Siyasetçi Münazarat’tan bi haber, Benlik hissiyat siyasette geçer, Münazarat’ı okuyorlarsa eğer, Anladığın miktarı bize yeter. Münazarat sabahleyin okunur, Zihinler anlamaya hazır olur, Sohbette ise yalnız çay içilir, Görüşleri bildirmek rahat olur. Münazarat nurlarda bir kitapçık, Kalbin misali sahası çok geniş, Müzakereye gizli değil çok açık, Münazarat istikametli bir gidiş. Münazarat’ı okur nurun camiası, Her kitabın ayrı bir makamı var, Haberdar mı zamanın uleması? Bilselerdi çekilir miydi bunca zarar? Bu kaderi İlahi, hikmetin tecelisi, Bir yerinde kadere fetva verilmiş, Düşünürsek dağılma meselesi, Birleşme zamanı vakti gelmiş. Tevfik Boz

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