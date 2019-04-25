Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama; 1 öğretmen yaralı

İstanbul Güngören'de bir ortaokulun laboratuvarında deney sırasında meydana gelen patlamada 1 öğretmen yaralandı.

İstanbul'da Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu'nun laboratuvarında deney yapıldığı sırada küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında bir öğretmen yaralandı. Çıkan gazdan ve sesten etkilenen öğrenciler oldu. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Öğretmen ve bazı öğrenciler ambulansa alındı. Öğrencilerden bazıları hastaneye gönderildi. Okula polis ekipleri ile patlama olduğunu duyan veliler de geldi. Herkes kendi çocuğunun durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan öğretmenin elinden yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. NTV

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