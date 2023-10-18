Mersin Notları...

Geçtiğimiz hafta sonu Mersin şefkat kahramanları ile birlikteydik.

Değerli kardeşim Yasemin Yaşar ile birlikte iştirak ettiğimiz seminer programında Risale-i Nur Külliyatındaki duygu yönetimi ile ilgili konuları, Risale-i Nurdaki hayat prensiplerini Mersinli kardeşlerimizle birlikte müzakere ve mütalaa ettik. Akabindeki CNR Kitap Fuarı’ndaki standımızda kitaplarımızı imzalayıp okuyucularımızla tanıştık. Fuar programı çerçevesinde organize edilen yazarlarımızın seminerlerini takibe çalıştık. Şevk, muhabbet alışverişinin yaşandığı dolu dolu iki gündü. Yeni Asya Neşriyat standında vazife alan kardeşlerimizin gelen okuyucularla ilgilenme şekli takdire değerdi. Düzenledikleri hediye kitap çekilişi orijinaldi. Külliyat kazanan genç hanım kardeşimizin gözlerindeki sevinç ışıltıları görülmeye değerdi. Neşriyat komisyonundaki kardeşlerimizin tasarladıkları broşür kitap ayraçları, haftalık plan kartları, vecizeli magnet gibi sevimli tasarımlar severek yapılan bir hizmetin bariz delilleri hükmündeydi. Programı en küçük ayrıntılarıyla organize ederek emeği geçen tüm abla ve ağabeylerimizi tebrik ediyoruz.



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