11 milyon fidan toprakla buluşmayı bekliyor

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek “11 milyon fidan dikimi” etkinliği yarın saat 11.11’de Ankara’dan başlatılacak.

“Bugün fidan, yarın nefes”

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın 11 milyon fidan geleceğe nefes olmak üzere miras bırakılacak. İki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na da koşulacak ağaçlandırma seferberliğinde, Çorum'da "1 saatte en çok fidan dikme rekoru" ile "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekorlarına imza atılması bekleniyor.

Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, "Geleceğe Nefes" (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin startı, Ankara'dan saat 11.11'de verilecek.