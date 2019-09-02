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2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

1119 düzensiz göçmen daha yakalandı

02 Eylül 2019, Pazartesi 18:41
Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne Emniyet Müdürlüğü, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan, Meriç, Uzunköprü, Havsa ve İpsala ilçeleri ile Edirne'ye bağlı sınır köyleri ve Tekirdağ kent merkezinde yapılan denetimlerde Afganistan, Bangladeş, Cezayir, İran, Pakistan, Irak, Somali, Fas, Filistin, Nijerya, Suriye ve Tunus uyruklu bin 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne ve Tekirdağ'daki göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan N.A, C.Y ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 4 şüphelinin ise gözaltı işlemi sürüyor.

AA

Etiketler: düzensiz göçmen
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