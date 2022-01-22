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22 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

1987 kışı geri mi dönüyor?

22 Ocak 2022, Cumartesi 21:06
İstanbul’da da beklenen kar yağışı geçtiğimiz akşam saatlerinde başladı.

Şehrin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar sebebiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan uçuşların yüzde 25 oranında azaltıldığı duyuruldu. THY de dün Sabiha Gökçen’den 8’i yurtdışı, 49 uçuşu iptal etti. Peşpeşe yapılan uyarılar, İzlanda soğuklarının gelmesi “1987 kışı geri mi dönüyor” yorumlarına neden oldu. Prof. Dr. Orhan Şen, “Öyle bir kar artık mümkün değil İstanbul’da. 20 milyonun nefes alması bile yetiyor havanın ısınması için” dedi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, etkisine girilen soğuk hava dalgasının 1987 kışı gibi olmayacağını belirterek şunları söyledi, “87 kışı olağanüstü bir kıştı. Belki 150 yılda bir görülen bir kıştı. Şehrin üzerine 1 metreyi aşan Kar yağmıştı. Öyle bir kar artık mümkün değil İstanbul’da.  Biz normal bir kış yaşayacağız. Sıcaklık 2 derece civarında olacak. Bunlardan son 10 senede 2-3 tane yaşadık” 

Haber Merkezi

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