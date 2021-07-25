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25 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

2 askerimiz şehit oldu

25 Temmuz 2021, Pazar 09:59
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerin şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​

AA

Etiketler: asker, şehit
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