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10 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

3 şehirde 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

10 Mart 2024, Pazar 13:17
Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da 3 günden bu yana aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 152 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 73 köy ve 118 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

AA

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