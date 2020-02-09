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31 ilde okullar tatil edildi

09 Şubat 2020, Pazar 22:36
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yurt genelindeki 31 ilde eğitime ara verildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. 

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime ara verildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. 

Öte yandan aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesinde de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi.

Trabzon ve Rize'de iki gün tatil

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber de merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi. Kentteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde de eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Bazı ilçelerde de okullar tatil edildi

Yurt genelinde bazı illerdeki ilçelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındı.

Batman'ın Sason ilçesi ile Siirt'in Eruh ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, kent merkezi ile Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullar tatil edildi.

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6'sında taşımalı eğitim olmak üzere 20 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'nin ardından, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya'daki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Bursa'da da Büyükorhan ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

AA

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