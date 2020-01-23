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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

'318 artçı deprem meydana geldi'

23 Ocak 2020, Perşembe 17:33
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam Manis'da meydana gelen depremle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

Akhisar-Manisa’da meydana gelen Mw 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra 23.01.2020 16:36'ya kadar geçen zamanda,büyüklükleri 1.2-4.3 arasında değişen 318 artçı deprem kaydedilmiştir.

AFAD'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan odak mekanizma çözümleri ve artçı dağılımları değerlendirildiğinde; depremin odak mekanizması sol yanal doğrultu atım bileşeni olan normal faylanmaya işaret etmektedir.

Ana şok ve artçı depremler bir arada değerlendirildiğinde depreme neden olan fayın KB-GD uzanımlı 60-70 derece KD’ya eğimli Soma-Kırkkağaç Fay Zonunun Kırkağaç Segmenti olabileceği değerlendirilmektedir.

Etiketler: artçı, deprem
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