318 metre yükseklikten görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi.

Dün sabah saatlerinde Çanakkale’nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası’na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan “kedi yolu”ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.

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