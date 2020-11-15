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15 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

15 Kasım 2020, Pazar 13:13
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece hava sıcaklığı Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum ile Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Termometrenin sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi, bu sıcaklık ile bölgede en soğuk yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 14, Iğdır'da 13, Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da ise 8 derece olması öngörülüyor.

Ağrı'da soğuk hava araçların camlarını dondurdu

Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. 

Soğuklar nedeniyle araç camlarının buz tuttuğu kentte, yol kenarlarında bulunan su birikintilerinin de donduğu görüldü.

Bu arada bitkiler ve ağaç dallarının da kırağı tutmasıyla güzel görüntüler oluştu.

AA

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