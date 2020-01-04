7 yıldır kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad'ın önce terör örgütü DEAŞ, sonra ise PKK/YPG kontrolüne geçmesi ile 7 yıl önce kapanan Akçakale Gümrük Kapısı, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin terör unsurlarının temizlenmesinin ardından açıldı.

Türkiye sınırındaki Akçakale’ye sınır komşusu olan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kenti, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye olası terör eylemlerinin önüne geçmek adına Akçakale'deki gümrük kapısını geçişe kapattı ve beton bloklarla güçlendirdi. Daha sonra Tel Abyad, terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti. Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad'ın terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı 7 yıl sonra yeniden faaliyete geçirildi. Her iki ülkenin kapılarının yeniden geçişlere açılmasıyla birlikte Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardım buradan gitmeye başladı.

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.