"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

11 Eylül 2019, Çarşamba 11:37
Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Lara Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı ile Serik ilçesindeki Zeytintaşı Mağarası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Yukarıdağdere mahallesindeki Saklıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Buldan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Menteşe ilçesi bulunan Özlüce Doğal Sit Alanı, Van'ın Gevaş ilçesindeki Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı, Adana'nın Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü Doğal Sit Alanı ile Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

AA

Etiketler: Türkiye, tabiat, sit alanı, Muğla, Antalya
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM Genel Kurul'u Wikipedia'yı görüşecek

    AYM meslekten ihraç edilen savcılar hakkında hak ihlali kararı verdi

    İçişleri Bakanlığı otoyollarda hız sınırını artırmak için çalışacak

    Erdoğan: Ülkemizin sorunları söz konusuysa beraber hareket edeceğiz

    Netanyahu'nun Ürdün Vadisi söylemine dünyadan tepki

    Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmalı

    MİT tırlarının durdurulması davasında sanıklara 222 yıl hapis

    İdlib'de son 1 yılda 1 milyon 42 bin kişi yerinden edildi

    Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüs kaza yaptı: 10 ölü, 7 yaralı

    Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Suudi Arabistan Filistin için İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var

    Milliler Moldova engelini 4 golle geçti

    Okulların çevresi tehlike dolu

    Domatesler tarlada kaldı

    Ezberci eğitim sınıfta kaldı

    Kanada’daki yasak onları mağdur etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var
    Genel

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir
    Ahmet BATTAL

    Pembe incisiz kaftancılar
    Cevher İLHAN

    Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbretlik EYLÜL tabloları...
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Süleyman KÖSMENE

    Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmen olmadan eğitim olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.