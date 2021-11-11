Ağaçlandırma seferberliği meyvesini verdi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklinde oluşturulan bölgede geçen süreçte 55 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, 25 Ağustos 2018 yılında çıkan orman yangınında yaklaşık 16 hektar alan zarar gördü.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturulurken, yanan ormanın tamamında fidan dikme çalışması yapıldı.

Kurumların ve vatandaşların elbirliğiyle ormanda yeniden fidanlar boy vermeye başladı.

Koyulhisar Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Sivas'ın 450 bin hektar civarındaki orman varlığının yaklaşık 100 bin hektarının ilçelerinde bulunduğunu söyledi.

İlçede ciddi orman varlığının bulunduğunu belirten Yalçın, 2018'de Ortaseki köyündeki talihsiz yangında 16 hektar alanın zarar gördüğünü anımsattı.

"Ağaçlandırma seferberliği başlatıldı"

Yanan ormanda yapılan çalışmaları anlatan Yalçın, "O tarihten bugüne ilk etapta 35 bin, daha sonra 20 bin olmak üzere 55 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Valiliğimiz himayelerinde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Toplumun her kesiminden, kamu kurumlarımızdan, siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve öğrencilerimizden çok ciddi destek gördük." dedi.

Yalçın, alanın ve fidanların bakımının Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapıldığını ifade etti.

Yanan orman alanında ay-yıldızlı örnek bir projenin uygulandığını anlatan Yalçın, "O dönemde böyle bir fikir arkadaşlarımızın aklına gelmiş, kamu kurumlarımızın organizasyonuyla, öğrencilerimizin desteğiyle ay-yıldız alana nakşedildi. Örnek bir proje oldu ve güzel oldu. Başta Sayın Valimiz olmak üzere görev yapmış kaymakamlarımıza ve tüm destek verenlere teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yalçın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da ilçede belirlenen alanlarda fidan dikme etkinliği yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanlar ciğerlerimiz, maalesef bu yaz talihsiz olaylar yaşadık. Bunları çok çabuk şekilde telafi etmemiz lazım. Orman varlıklarına dikkat edeceğiz. Vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günü'nde bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum. Bunlar bizim milli servetimizdir, gözümüz gibi korumamız gereken değerlerimizdir. Vatandaşlarımız doğasının güzelliği, havasının temizliği nedeniyle birçok bölgeyi piknik alanı olarak kullanabiliyor. Bu noktada bir tehlikeye dikkati çekmek istiyorum. Lütfen bu alanları kullandıktan sonra yaktığımız ateşlerin söndüğünden emin olalım ve alanın temizliğini yaparak ayrılalım. Bir ağaç 30-40 yılda gelişiyor, büyüyor fakat toprakla buluştuğunda ilerleme süreci çok zor oluyor. Bir bebek gibi bakım istiyor."